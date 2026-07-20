Vì sao bà bầu cần bổ sung canxi trong thai kỳ?

Canxi không chỉ giúp thai nhi phát triển xương và răng mà còn bảo vệ sức khỏe xương của mẹ, đồng thời góp phần giảm nguy cơ tiền sản giật trong thai kỳ.

Canxi là dưỡng chất không thể thiếu trong thai kỳ, có lợi cho sức khỏe của cả mẹ và em bé. Ảnh: Shutterstock.

Canxi là một trong những khoáng chất quan trọng nhất đối với phụ nữ mang thai. Không chỉ giúp thai nhi phát triển hệ xương và răng, dưỡng chất này còn góp phần duy trì sức khỏe của người mẹ, đồng thời làm giảm nguy cơ gặp phải một số biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ.

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), việc đảm bảo đủ nhu cầu canxi mỗi ngày là một phần không thể thiếu của chế độ dinh dưỡng dành cho bà bầu.

Ngay từ những tuần đầu của thai kỳ, thai nhi đã bắt đầu sử dụng canxi từ cơ thể mẹ để hình thành hệ xương, răng, tim, cơ bắp và hệ thần kinh. Nhu cầu này tăng lên rõ rệt trong 3 tháng cuối thai kỳ - giai đoạn xương của thai nhi phát triển nhanh nhất.

Nếu chế độ ăn không cung cấp đủ canxi, cơ thể người mẹ sẽ huy động lượng canxi dự trữ trong xương để đáp ứng nhu cầu của em bé. Chính vì vậy, việc bổ sung đủ canxi không chỉ hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi mà còn giúp bảo vệ sức khỏe xương của người mẹ.

Mặc dù phần lớn phụ nữ có thể phục hồi lượng khoáng chất trong xương sau khi sinh và kết thúc thời kỳ cho con bú, tình trạng thiếu canxi kéo dài hoặc lặp đi lặp lại qua nhiều lần mang thai có thể làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương và loãng xương về sau.

Bên cạnh vai trò đối với hệ xương, canxi còn tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Khoáng chất này cần thiết cho quá trình co cơ, dẫn truyền tín hiệu thần kinh, đông máu, điều hòa nhịp tim và co giãn mạch máu. Đây đều là những chức năng thiết yếu để duy trì thai kỳ khỏe mạnh cũng như chuẩn bị cho quá trình chuyển dạ và sinh nở.

Một lợi ích khác của việc bổ sung đủ canxi là góp phần giảm nguy cơ tiền sản giật - biến chứng thai kỳ đặc trưng bởi tăng huyết áp và có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ lẫn thai nhi nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nhiều nghiên cứu đã chứng minh bổ sung canxi giúp giảm nguy cơ tiền sản giật, đặc biệt ở những phụ nữ có khẩu phần ăn thiếu canxi. Vì vậy, WHO khuyến cáo phụ nữ mang thai tại các khu vực có lượng canxi ăn vào thấp nên được bổ sung canxi theo hướng dẫn của nhân viên y tế để phòng ngừa biến chứng này.

Theo ACOG và Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), phụ nữ mang thai cần khoảng 1.000 mg canxi mỗi ngày. Nhu cầu này nên được đáp ứng chủ yếu từ thực phẩm như sữa, sữa chua, phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, đậu phụ, hạnh nhân và các loại rau lá xanh đậm.

Trong trường hợp chế độ ăn không đáp ứng đủ, bác sĩ có thể chỉ định bổ sung canxi bằng thuốc hoặc thực phẩm chức năng.