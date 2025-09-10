Vì sao Anh sẽ là đội đầu tiên châu Âu dự World Cup 2026?

Anh vùi dập Serbia với tỷ số 5-0 ngay trên sân khách Belgrade, tiếp tục bảo toàn thành tích toàn thắng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Anh có chiến thắng 5 sao trên sân Serbia.

Theo thể thức thi đấu của vòng loại, 12 đội đầu bảng sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup 2026. Với phong độ hiện tại, Anh đang ở vị trí an toàn nhất trong các bảng đấu châu Âu. Đồng thời, "Tam sư" có khả năng rất cao trở thành tuyển châu Âu đầu tiên ghi tên vào giải.

Tuyển Anh giữ vững ngôi đầu bảng K với 15 điểm tuyệt đối từ 5 trận. Chiến thắng 5 sao trên sân Serbia không chỉ giúp "Tam sư" duy trì chuỗi trận toàn thắng, mà còn gia tăng khoảng cách 7 điểm với đội thứ hai là Albania. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa đội đầu bảng so với đội xếp sau ở 12 bảng vòng loại châu Âu.

Bảng xếp hạng của các đội ở bảng K

Với Albania, họ chỉ còn 3 trận trong tay nên số điểm tối đa mà Albania giành được sẽ là 17. Serbia tuy xếp thứ 3 với 7 điểm nhưng vẫn còn 4 trận chưa đá nên số điểm tối đa cho Serbia là 18 điểm. Do vậy, trên lý thuyết thì Anh cần thêm 4 điểm nữa là sẽ vượt vòng loại, bất chấp điểm số của Albania hay Serbia.

Vào lượt tới ngày 11/10, Anh sẽ nghỉ thi đấu trong khi Serbia tiếp Albania. Nếu Serbia mất điểm trong trận này, thì Anh chỉ cần thắng trên sân Latvia vào 14/10 là chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Trong trường hợp đó, Anh nhiều khả năng là đội đầu tiên ở châu Âu vượt vòng loại.

Trong trường hợp Serbia toàn thắng trước Albania và Andorra vào tháng 10 thì tuyển Anh sẽ phải chờ đến tháng 11. Ngày 13/11, Anh tiếp Serbia và chỉ cần kết quả hòa là đủ chấm dứt mọi nỗ lực của đội bóng Balkan.