Vị giám mục ‘chọc giận’ ông Trump là ai?

Trong buổi cầu nguyện hôm 21/1, giám mục Mariann Edgar Budde đã thỉnh cầu tân Tổng thống Mỹ Donald Trump “thương xót” người nhập cư và cộng đồng LGBTQ+.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Giám mục Mariann Edgar Budde tại Lễ cầu nguyện Quốc gia tại Nhà thờ Quốc gia Washington. Ảnh: Reuters.

Giám mục Mariann Edgar Budde đã trở thành tâm điểm trong tuần này sau bài thuyết giảng hôm 21/1 tại Lễ cầu nguyện Quốc gia ở Nhà thờ Quốc gia Washington. Buổi lễ do giám mục Budde chủ trì có sự tham dự của ông Donald Trump và các thành viên gia đình, cùng vợ chồng Phó tổng thống Mỹ JD Vance.

Bà Budde - 65 tuổi - là người phụ nữ đầu tiên phục vụ dưới tư cách nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo phận Episcopal Washington, theo Guardian. Bà đứng đầu giáo phận sau khi được bầu từ năm 2011. Trước đó, bà giữ chức mục sư tại nhà thờ Episcopal St John ở Minneapolis trong 18 năm.

Không phải lần đầu tiên

Hôm 21/1, bà Budde thúc giục ông Trump thương xót “trẻ em đồng tính nam, đồng tính nữ và chuyển giới” từ mọi thành phần chính trị. Bà cũng dùng bài giảng thỉnh cầu ông Trump ban ơn thương cảm cho những gia đình đang thấp thỏm lo sợ bị trục xuất và dang tay giúp đỡ người chạy trốn khỏi chiến tranh cũng như đàn áp.

Bà Budde nhấn mạnh đến những đóng góp của cộng đồng nhập cư, gửi tới tân tổng thống: “Phần lớn người nhập cư không phải tội phạm”. “Họ là những người hàng xóm tốt, những thành viên trung thành của nhà thờ, thánh đường Hồi giáo, giáo đường Do Thái, gurdwara và đền thờ”.

"Chúa dạy chúng ta phải thương xót người lạ, vì chúng ta cũng từng là người lạ trên vùng đất này", bà nói.

Ông Trump cùng phu nhân trong buổi lễ hôm 21/1. Ảnh: Reuters.

Theo NBC News, sau khi bà Budde kết thúc bài thuyết giảng, ông Trump nghiêng người sang nói gì đó với ông Vance. Sau đó, khi ông Trump đi qua dãy hành lang tại Nhà Trắng, các phóng viên đã hỏi vị tổng thống nghĩ gì về bài giảng. “Các bạn có thích không? Thấy thú vị không?”, ông hỏi ngược lại. “Tôi không nghĩ đó là một buổi lễ hay. Họ có thể làm tốt hơn thế nhiều”.

Sáng sớm 22/1, ông Trump đã chia sẻ suy nghĩ trên mạng xã hội Truth Social, chỉ trích bà Budde là “người theo đường lối cực tả cực đoan ghét Trump”. "Bà ấy đưa nhà thờ vào thế giới chính trị một cách khiếm nhã. Giọng điệu bà ấy rất khó chịu, chẳng hấp dẫn hay thông minh chút nào”, ông viết.

Tiếp tới, ông Trump cũng mô tả buổi lễ là "nhàm chán" và "không truyền cảm hứng", khẳng định bà Budde và nhà thờ "nợ công chúng một lời xin lỗi!".

Đây không phải lần đầu tiên bà Budde lên tiếng và xung đột với ông Trump.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của tân tổng thống Mỹ, bà Budde đã đăng một bài bình luận lên tờ New York Times. Trong bài báo hồi tháng 6/2020, vị giám mục phẫn nộ về việc ông Trump xuất hiện tại nhà thờ Episcopal St John ở Washington DC.

Khi đó, ông cầm một cuốn Kinh thánh chụp ảnh trước nhà thờ sau khi các sĩ quan liên bang dùng vũ lực với đám đông ôn hòa biểu tình vì cái chết của George Floyd, người đàn ông da đen 46 tuổi thiệt mạng dưới tay một cảnh sát ở thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota.

Ông Trump đi bộ từ Nhà Trắng đến nhà thờ Episcopal St John, nơi các tổng thống Mỹ tới lui trong hơn một thế kỷ. Những người biểu tình ôn hòa ngay bên ngoài cổng Nhà Trắng đã bị giải tán bằng hơi cay, lựu đạn choáng và đạn cao su để ông Trump có thể đến thăm nhà thờ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao Kinh thánh và chụp ảnh ở nhà thờ Episcopal St. John. Hành động này bị Giám mục Mariann Edgar Budde lên án. Ảnh: Reuters.

Khi đó, bà Budde viết ông Trump “đã dùng các biểu tượng thiêng liêng để giấu mình dưới lớp áo của quyền lực tâm linh, trong khi ủng hộ các lập trường trái ngược với cuốn Kinh thánh ông cầm trên tay".

Cùng tháng đó, bà nhận lời phỏng vấn của ABC News, tuyên bố “từ bỏ trò chuyện với Tổng thống Trump”. “Chúng ta cần thay thế Tổng thống Trump”, bà nói. “Chúng ta cần sự lãnh đạo sẽ dẫn dắt chúng ta theo cách mà đất nước này xứng đáng được hưởng”.

Trên phương tiện truyền thông xã hội vào thời điểm đó, bà Budde cũng ủng hộ những người tìm kiếm công lý cho cái chết của George Floyd thông qua "hành động biểu tình hòa bình thiêng liêng".

Thông điệp về sự đoàn kết?

Trên trang web của Giáo phận Episcopal Washington, bà Budde được mô tả là “người kêu gọi và tham gia ủng hộ công lý, gồm công bằng chủng tộc, phòng chống bạo lực súng đạn, cải cách nhập cư, hòa nhập toàn diện của cộng đồng LGBTQ+ và chăm sóc tạo hóa”.

Bà Budde lấy bằng cử nhân lịch sử tại Đại học Rochester, tốt nghiệp loại xuất sắc. Sau đó, bà học thạc sĩ thần học và tiến sĩ mục vụ tại Chủng viện Thần học Virginia. Bà và chồng, Paul, có hai người con trai đã trưởng thành.

Giám mục Mariann Edgar Budde. Ảnh: Reuters.

Vị giám mục cũng là tác giả của ba cuốn sách, How We Learn to Be Brave: Decisive Moments in Life and Faith; Receiving Jesus: The Way of Love; và Gathering Up the Fragments: Preaching as Spiritual Practice.

Chỉ một ngày sau bài thuyết giảng trước ông Trump, giám mục Budde cho biết trách nhiệm của bà hôm 21/1 là suy ngẫm và “cầu nguyện cùng đoàn kết đất nước”.

“Khi tôi suy ngẫm về nền tảng của sự đoàn kết, tôi muốn nhấn mạnh đến việc tôn trọng danh dự và phẩm giá của mỗi người, sự trung thực và khiêm nhường cơ bản”, bà nói. “Sau đó, tôi cũng nhận ra sự hòa thuận đòi hỏi lòng thương xót, trắc ẩn và thấu hiểu ở một mức độ nhất định”.

“Rất nhiều người dân đang thực sự sợ hãi, tôi muốn nhân cơ hội này, trong buổi lễ đó, để kêu gọi đoàn kết, để khẳng định chúng ta cần đối xử tôn trọng và nhân từ với mọi người. Tôi đang nỗ lực phản bác lại luận điệu gây chia rẽ và phân cực, trong đó con người đang bị tổn hại”, bà Budde chia sẻ.