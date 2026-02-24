Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì chiếc ghế ngồi ở quán cà phê ngày Tết, 2 chị em bị đánh nhập viện

  • Thứ ba, 24/2/2026 06:31 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Chỉ từ mâu thuẫn trong việc tranh ghế ngồi tại một quán cà phê ngày Tết, 2 chị em gái ở Đắk Lắk bị hành hung đến mức phải nhập viện điều trị.

Ngày 23/2, Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn, xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành ghế ngồi giữa 2 nhóm khách.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 20/2 (mùng 4 Tết) giữa một gia đình gồm 3 người và nhóm cô gái trẻ tại một quán cà phê ở phường Ea Kao.

Vi chiec ghe ngoi, Quan ca phe, Ngay Tet anh 1

Vụ mâu thuẫn, cãi vã giữa các bên được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.

Chị H.S. (27 tuổi, trú xã Ea Knuếc, Đắk Lắk) cho biết chiều cùng ngày, chị cùng em gái 15 tuổi và 2 người bạn đến quán cà phê tại phường Ea Kao vui chơi. Trong lúc em gái đi vệ sinh, 2 người bạn để túi xách trên ghế rồi ra khuôn viên chụp ảnh, thì một gia đình khác đến di chuyển ghế của nhóm.

Khi được nhắc nhở ghế đã có người ngồi, 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại. Theo phản ánh, sau màn cự cãi, nhóm đối phương đã xông vào hành hung trước sự chứng kiến của nhiều khách tại quán.

Sau khi xảy ra xô xát, chị H.S. cùng em gái phải nhập viện điều trị. "Hiện tôi đã xuất viện, còn em gái vẫn bị đau đầu, tinh thần hoảng loạn, nên phải tiếp tục nằm viện theo dõi", chị H.S. thông tin.

Ngay sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Nhiều người có mặt tại hiện trường cũng dùng điện thoại ghi lại diễn biến sự việc.

Các clip khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến bức xúc, cho rằng chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, nhưng các bên đã có hành vi gây mất trật tự nơi công cộng.

https://tienphong.vn/vi-chiec-ghe-ngoi-o-quan-ca-phe-ngay-tet-hai-chi-em-bi-danh-nhap-vien-post1822423.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

