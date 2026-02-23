Mâu thuẫn ngày Tết, đâm bạn nhậu tử vong

Trong lúc nhậu, Nam xảy ra cự cãi với bạn rồi dùng dao đâm T., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Nam (39 tuổi, ngụ phường Rạch Giá) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Nguyễn Hoàng Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), Nam cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên đường Lộ Liên Hương uống bia cùng nhóm của P.T.T (33 tuổi, cùng cư trú phường Rạch Giá). Trong lúc ngồi chung bàn, giữa Nam và T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do T. có lời nói bị cho là thiếu tôn trọng bạn nhậu.

Tức giận, Nam lấy dao bấm mang theo trong người định lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Lúc này, T. cầm ly thủy tinh trên bàn ném về phía đối phương nhưng không trúng. Cho rằng T. vẫn tiếp tục hung hăng, Nam cầm dao xông tới đâm trúng người T. khiến nạn nhân bị thương nặng. T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, tuy nhiên đến trưa 18/2 thì tử vong.

Sau đó, Nam đến Công an phường Rạch Giá đầu thú. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.