Mâu thuẫn ngày Tết, đâm bạn nhậu tử vong

Chiều 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Nam (39 tuổi, ngụ phường Rạch Giá) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.
|
Nguyễn Hoàng Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), Nam cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên đường Lộ Liên Hương uống bia cùng nhóm của P.T.T (33 tuổi, cùng cư trú phường Rạch Giá). Trong lúc ngồi chung bàn, giữa Nam và T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do T. có lời nói bị cho là thiếu tôn trọng bạn nhậu.
Tức giận, Nam lấy dao bấm mang theo trong người định lao vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Lúc này, T. cầm ly thủy tinh trên bàn ném về phía đối phương nhưng không trúng. Cho rằng T. vẫn tiếp tục hung hăng, Nam cầm dao xông tới đâm trúng người T. khiến nạn nhân bị thương nặng. T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, tuy nhiên đến trưa 18/2 thì tử vong.
Sau đó, Nam đến Công an phường Rạch Giá đầu thú. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.