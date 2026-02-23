Khởi tố lái tàu trong vụ lật tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/2/2026, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển kiểm soát YB-0876H chở 22 người di chuyển từ xã Yên Bình đến xã Cảm Nhân.

Khi phương tiện đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919 do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú xã Cảm Nhân) điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình. Hậu quả, thuyền chở khách bị chìm, làm 6 người tử vong.

Lái tàu Triệu Văn Nội tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội đã điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), sử dụng phương tiện có công suất nhỏ hơn, nhưng không nhường đường cho phương tiện có công suất lớn hơn, vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" theo khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.