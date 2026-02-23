Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nổ tại Công ty Phốt Pho Vàng Việt Nam

Vụ nổ xảy ra tại tại lò sản xuất phốt pho Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam (có trụ sở tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai).

Khoảng 12h22 ngày 23/2, tại lò sản xuất phốt pho Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam (có trụ sở tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai), khu vực cổng số 2 xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế. Vụ nổ khiến một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, Đồn Công an Tằng Loỏng phối hợp với Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố. Đến khoảng 13h10 đã phát hiện 1 nạn nhân là anh Vàng Văn Lâm (SN 1991, có HKTT tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là Tổ trưởng của ca trực đã tử vong.

Tại hiện trường, vụ nổ tạo cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về phía Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam đã cam kết không để rò rỉ hóa chất ra môi trường, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành khắc phục hậu quả sự cố.

