Dùng nhiều chiêu trò lừa đảo hơn 8 tỷ đồng của chị gái tình nhân

Bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, từng có nhiều tiền án) bị truy tố với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng của người thân tình nhân.

Ngày 23/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nhân thân xấu, từng bị xét xử nhiều tội

Theo cáo trạng, Nguyễn Bình Định là đối tượng có nhân thân xấu, từng bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đánh bạc". Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Định nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Phạm Thị Quỳnh (trú tại phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội).

Kết quả điều tra xác định năm 2019, thông qua mối quan hệ tình cảm với em gái chị Quỳnh, Định quen biết gia đình bị hại.

Nhận thấy chị Quỳnh có điều kiện kinh tế, kinh doanh dịch vụ du lịch và gia đình sở hữu khu nuôi trồng thủy sản diện tích lớn tại Hải Phòng, Định từng bước tạo dựng lòng tin với gia đình bị hại. Ban đầu, Định nhiều lần vay tiền với số lượng từ vài chục đến 100 triệu đồng rồi trả đúng hẹn để tạo uy tín. Khi được tin tưởng, Định bắt đầu đưa ra các thông tin gian dối về cơ hội đầu tư sinh lời cao.

Cáo buộc xác định trong việc thứ nhất, vào khoảng tháng 6/2020, Định nói dối về việc đang góp vốn mở trường mầm non tư thục tại tỉnh Hà Tĩnh và rủ chị Quỳnh cùng tham gia, hứa hẹn chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

Bị cáo Nguyễn Bình Định.

Tin tưởng, chị Quỳnh đã nhiều lần chuyển tiền hoặc nhờ người thân đưa tiền cho Định. Ngoài ra, lợi dụng việc bị hại có nhu cầu mua ôtô, Định còn viện lý do có thể mua xe với giá ưu đãi thông qua doanh nghiệp do mình làm giám đốc để nhận thêm tiền từ bị hại.

Đáng chú ý, để củng cố lòng tin, Định còn tự soạn thảo hợp đồng góp vốn với doanh nghiệp liên quan đến dự án trường mầm non rồi chụp ảnh gửi cho bị hại. Thực tế điều tra cho thấy doanh nghiệp này không hề triển khai hay xin phép đầu tư dự án như nội dung Định đưa ra.

Trong thời gian ngắn, số tiền chị Quỳnh chuyển cho Định để "đầu tư" mở trường mầm non đã lên tới hơn 2,37 tỷ đồng .

Gian dối có khả năng xin nguồn vốn ODA

Ở vụ việc thứ 2, Nguyễn Bình Định tiếp tục dựng lên câu chuyện có quan hệ với cơ quan chức năng Trung ương và nước ngoài, có khả năng xin được nguồn vốn ODA trị giá 150 tỷ đồng để đầu tư phát triển khu nuôi trồng thủy sản của gia đình chị Quỳnh thành khu du lịch sinh thái.

Để lo "đối ngoại", "xin giải ngân", Định yêu cầu chị Quỳnh chuyển tiền nhiều lần. Từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021, chị Quỳnh đã chuyển cho Định, tổng số hơn 5,77 tỷ đồng .

Thậm chí, theo yêu cầu của Định, chị Quỳnh còn chuyển 718 triệu đồng vào tài khoản của một người khác. Quá trình điều tra xác định người này không biết mục đích phạm tội của Định và đã chuyển lại toàn bộ số tiền cho bị can.

Sau khi nhận tiền, Định sử dụng vào mục đích cá nhân, không đầu tư như cam kết. Khi bị hại yêu cầu trả tiền, Định đưa ra nhiều lý do như ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chậm giải ngân do sự kiện chính trị… rồi cắt liên lạc.

Theo Viện Kiểm sát, tổng số tiền Định chiếm đoạt của bị hại trong hai vụ việc nêu trên là hơn 8,1 tỷ đồng . Đến thời điểm bị truy tố, Định mới khắc phục được 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 7,65 tỷ đồng .

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Bình Định là dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Bị can phạm tội 2 lần trở lên, thuộc trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Cáo trạng xác định hành vi của Định đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân, gây thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Với số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng, bị can bị truy tố theo điểm a, Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.