Người chửi bới, ép thu tiền trông xe, có thể đối diện hình phạt nào?

Trong những ngày đầu năm mới, việc một số đối tượng chửi bới, ép thu tiền trông xe khách, thậm chí còn dùng xẻng đánh du khách chỉ vì mâu thuẫn đỗ xe đã gây bức xúc trong dư luận.

Công an tỉnh Bắc Ninh có lệnh giữ người, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Mùi (SN 1979, trú thôn Việt Hương, xã Kép) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, trên mạng xã hội, tài khoản Facebook "Nhà DL Kiên Khuyên" đã đăng tải clip ghi lại cảnh một phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi lễ tại Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép.

Cơ quan Công an thực hiện hoạt động tố tụng với Nguyễn Thị Mùi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã tiến hành xác minh và xác định người phụ nữ trong clip là Nguyễn Thị Mùi. Ngày 21/2, đối tượng này đã tự ý thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào hai đền trên, đồng thời chửi bới, giật chìa khóa xe của một tài xế nhằm ép buộc phải trả tiền, nếu không sẽ không trả chìa khóa và không cho phương tiện di chuyển, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy trong ngày 21/2, Mùi đã thu tiền của khoảng 10 người với tổng số 420.000 đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tiền trên cùng một xe máy điện và một điện thoại di động của đối tượng để phục vụ điều tra.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Còn tại TP.HCM, chiều 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977, chủ quán cơm niêu) và Đào Năng Nghĩa (SN 1997) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại là Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000). Cả ba đối tượng này cùng trú tại phường Vũng Tàu (Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo thông tin ban đầu, trưa 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), một nhóm du khách dừng ôtô ở lề đường cạnh bãi đất trống đối diện quán cơm niêu của Vũ. Cho rằng xe đậu làm cản trở việc kinh doanh, nhóm của Vũ đã xô đẩy và sử dụng hung khí (gồm xẻng cán gỗ, lưỡi sắt) để đánh nhóm du khách, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu dân cư.

Phân tích các vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu, Đoàn luật sư Hà Nội, cho rằng trong những ngày đầu năm mới, việc các đối tượng chửi bới, ép thu tiền trông xe khách, thậm chí còn dùng xẻng đánh du khách vì mâu thuẫn đỗ xe là không thể chấp nhận được. Nó thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác, gây rối trật tự công cộng nên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hình ảnh đối tượng cầm xẻng đuổi đánh du khách.

Với hành vi chửi bới, ép thu tiền trông xe khách, nếu dủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, đối tượng thực hiện có thể bị xử lý hình sự về Tội cưỡng đoạt tài sản. Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi quy định, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù 1-5 năm. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Còn về việc dùng xẻng đánh du khách vì mâu thuẫn đỗ xe, đối tượng thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội gây rối trật tự công cộng với khung hình phạt lên tới 7 năm tù.

Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi nêu rõ, người có hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Luật sư Nguyễn Thị Thu nhận định trường hợp phạm tội có tình tiết định khung tăng nặng như dùng vũ khí, hung khí nguy hiểm thì mức hình phạt có thể 2-7 năm tù.