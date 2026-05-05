Vết nứt trong chiến thắng của MU

Bên cạnh việc ưu tiên bổ sung vị trí tiền vệ trung tâm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, MU cũng cần xem xét lại vai trò của các hậu vệ cánh.

Hai hậu vệ cánh của MU chưa tạo cảm giác an tâm. Ảnh: Reuters.

HLV Michael Carrick cải thiện đáng kể tình hình tại MU so với thời Ruben Amorim. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc cựu tiền vệ “Quỷ đỏ” sử dụng Luke Shaw và Diogo Dalot đúng sở trường ở hai cánh, tạo tiền đề để CLB giành tấm vé dự Champions League mùa tới.

Tuy nhiên, thành tích này không làm giảm đi nỗi lo về phong độ của bộ đôi Shaw và Dalot. Dù đều là những gương mặt có thâm niên tại Old Trafford, hai hậu vệ này chưa bao giờ mang lại cảm giác an tâm và sự ổn định lâu dài.

"Vết nứt" ở hai cánh

Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng MU cần mạnh tay thay đổi nếu muốn vươn tầm và cạnh tranh danh hiệu. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, “Quỷ đỏ” chi khoảng 150 triệu bảng cho các hậu vệ cánh, con số bị đánh giá là khiêm tốn so với các đối thủ lớn. Đáng chú ý, Manchester City từng bỏ ra tới 127 triệu bảng chỉ trong một mùa hè năm 2017 để nâng cấp vị trí này.

Việc thiếu định hướng rõ ràng khiến MU chưa thể tìm ra chốt chặn đáng tin cậy ở hai cánh suốt nhiều năm. CLB mang về nhiều gương mặt và thử nghiệm không ít phương án, từ những tài năng trẻ như Aaron Wan-Bissaka, Tyrell Malacia đến các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Alex Telles hay Noussair Mazraoui. Tuy nhiên, không ai trong số này thực sự giải quyết triệt để vấn đề ở hành lang.

Hiện tại, Shaw vẫn là lựa chọn hàng đầu bên cánh trái, dù anh đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và thường xuyên gặp vấn đề chấn thương. Mùa này, hậu vệ người Anh thi đấu ổn định về phòng ngự nhưng đóng góp tấn công khá hạn chế, chỉ tham gia trực tiếp vào một bàn thắng.

Dalot gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Dalot sở hữu nền tảng thể lực tốt và đã cải thiện dưới thời Carrick, song vẫn thường xuyên mắc lỗi trong những tình huống quyết định, đặc biệt ở khâu xử lý cuối cùng. Không ít lần tuyển thủ Bồ Đào Nha có cơ hội ghi bàn khi dâng cao nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Một trong những tiếc nuối lớn của MU là việc không giữ chân được Álvaro Carreras. Cầu thủ này từng bị bỏ qua dưới thời Erik ten Hag, trước khi bị bán sang Benfica và nhanh chóng được Real Madrid chiêu mộ với mức phí lên tới 43 triệu bảng.

MU mua ai thay Dalot và Shaw?

Dù tuyến giữa vẫn là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch chuyển nhượng, theo Goal, ban lãnh đạo MU không thể tiếp tục xem nhẹ vị trí hậu vệ cánh. Trên thị trường, nhiều mục tiêu tiềm năng đang được cân nhắc. Ở Premier League, Lewis Hall và Tino Livramento của Newcastle United là những lựa chọn đáng chú ý, dù mức giá có thể lên tới 80 triệu bảng.

Ngoài ra, những phương án “kinh tế” hơn như Pedro Porro (Tottenham), Ola Aina (Nottingham Forest) hay Hugo Bueno (Wolves) cũng nằm trong tầm ngắm. Với việc Wolves đã rớt hạng, MU có thể tiếp cận mục tiêu Bueno dễ dàng hơn.

Xét rộng hơn ở châu Âu, MU có thể hướng tới Julian Ryerson của Dortmund hoặc các tài năng trẻ Nathaniel Brown và Nnamdi Collins thuộc biên chế Eintracht Frankfurt. Đây là những gương mặt trẻ trung và có thể "làm mới" hai cánh của "Quỷ đỏ" trong tương lai.

Rõ ràng, thị trường hậu vệ cánh không thiếu lựa chọn, nhưng vấn đề nằm ở việc MU có thực sự coi đây là ưu tiên chuyển nhượng hay không. Nếu muốn trở lại đỉnh cao, “Quỷ đỏ” buộc phải giải quyết triệt để điểm yếu đã bị bỏ quên quá lâu này, thay vì hài lòng với những phương án cũ kỹ.

