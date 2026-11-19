Cựu tiền vệ Argentina, Juan Sebastian Veron ấn tượng với cách Nico Paz điều khiển trận đấu ở tuổi 22.

Nico Paz ghi hai bàn trong hiệp một trận Argentina thắng Costa Rica 7-0.

“Ở tuổi 22, tôi chỉ từng thấy Messi và Diego Maradona làm được những điều như thế”, Veron nói với La Gazzetta dello Sport ngày 19/11, sau khi Nico Paz lập cú đúp trong trận Argentina thắng Costa Rica 7-0. Theo ông, tiền vệ của Como có tố chất để vươn tới đẳng cấp cao nhất nếu tiếp tục giữ được tác phong chuyên nghiệp.

Điều khiến Veron chú ý hơn cả hai bàn thắng là cách đồng đội tìm Paz ngay cả khi anh đang bị kèm. Họ tin tiền vệ này có thể thoát khỏi đối phương rồi đưa bóng lên phía trước. Veron đánh giá Paz đã biết khi nào cần đẩy nhanh nhịp độ, khi nào nên giữ bóng và hướng tấn công nào có nhiều khoảng trống nhất.

Khi được hỏi Paz gợi nhớ đến ai, Veron đưa ra một so sánh khác. “Cậu ấy giống tôi nếu được đẩy lên cao hơn 20 m”, cựu tiền vệ Argentina nói. Ở vị trí ấy, Paz được tự do dứt điểm, chọc khe hoặc chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.

Chính vì kỳ vọng dành cho Paz tăng nhanh, Veron ủng hộ cách HLV Lionel Scaloni giảm sức ép cho cầu thủ 22 tuổi. “Ở Argentina, chúng tôi rất giỏi làm thui chột tài năng”, ông nói, rồi nhắc đến những số 10 từng chật vật vì sớm bị đem ra so với Maradona hoặc Omar Sivori.

Franco Mastantuono lập cú đúp sau khi vào thay Nico Paz ở đầu hiệp hai.

Franco Mastantuono, người vào thay Paz sau giờ nghỉ và cũng ghi hai bàn trước Costa Rica, nhận được lời khen về tốc độ xử lý và sự táo bạo khi đối mặt hậu vệ. Veron cho rằng cầu thủ 19 tuổi cần thêm thời gian. Ông dẫn khoản 45 triệu euro Real Madrid trả cho River Plate để nói về tiềm năng của Mastantuono, đồng thời nhấn mạnh giá trị của việc được đá chính thường xuyên tại Fiorentina.

Veron lấy chính Paz làm ví dụ. Tiền vệ 22 tuổi trở thành người tổ chức lối chơi của Como nhờ được ra sân đều đặn. Theo ông, Mastantuono cũng có thể trở thành thủ lĩnh ở Florence nếu tìm được sự ổn định qua từng trận.