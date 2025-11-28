CLB Argentina lãnh án phạt lịch sử

Vụ quay lưng gây tranh cãi khiến Estudiantes chịu hàng loạt án phạt, từ treo giò cầu thủ đến đình chỉ chủ tịch Veron.

Estudiantes de La Plata phải nhận loạt kỷ luật nặng từ Liên đoàn Bóng đá Argentina sau hành động quay lưng trong màn “xếp hàng danh dự” dành cho Rosario Central, CLB được công nhận là "nhà vô địch Giải đấu" cho đội tích lũy được nhiều điểm nhất trên bảng xếp hạng chung cuộc. Đây được xem là một trong những án phạt nghiêm khắc nhất mà AFA đưa ra trong những năm gần đây.

Trong trận đấu diễn ra tại sân Gigante de Arroyito, Estudiantes chuẩn bị thực hiện nghi thức chào đón theo truyền thống. Tuy nhiên, khi Rosario Central bước ra, toàn bộ cầu thủ Estudiantes bất ngờ quay lưng lại. Hành động này nhằm thể hiện sự phản đối việc AFA tạo thêm danh hiệu mới cho Rosario Central, điều mà nhiều đội bóng, đặc biệt là Estudiantes, cho rằng thiếu công bằng.

Sau nhiều ngày xem xét và tranh luận, AFA công bố bản báo cáo kỷ luật. Theo đó, Chủ tịch Juan Sebastian Veron bị đình chỉ sáu tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá. Đây là án phạt phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc, khi chính Veron được xác định là người chỉ đạo màn phản đối.

Nhóm cầu thủ tham gia vào hành động quay lưng cũng bị treo giò hai trận. Danh sách bao gồm Fernando Muslera, Agustin Gómez, Santiago Nunez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro Gonzalez Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetre, Lucas Piovi, Cristian Medina và Mikel Amondarain. Đội trưởng Santiago Nunez còn phải nhận thêm án cấm thi đấu sáu tháng.

Trong tuyên bố gửi kèm báo cáo, AFA nhấn mạnh đây không phải là hành động tự phát của một vài cá nhân. Tổ chức này khẳng định chính Veron đã thừa nhận mình là người đưa ra chỉ thị, khiến màn “xếp hàng danh dự” truyền thống bị biến thành hành vi phản đối công khai.

Bên cạnh án treo giò, Estudiantes còn phải đối mặt với hình phạt tài chính vì vi phạm tinh thần fair-play và làm ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Argentina. AFA xem hành động quay lưng này là sự xúc phạm đối với Rosario Central và là hành vi đi ngược lại các chuẩn mực thi đấu.

Vụ việc gây tranh cãi lớn tại Argentina và được xem như lời cảnh báo cho các CLB về giới hạn của những hành động phản đối mang tính tập thể. Estudiantes giành chiến thắng trên sân, nhưng thất bại trong cách ứng xử - và họ đang phải trả giá bằng án phạt chưa từng có.