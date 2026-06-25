Venezuela sắp tái cấu trúc khối nợ công lớn nhất lịch sử nhân loại

Venezuela sắp công bố khối nợ công khổng lồ trị giá 240 tỷ USD trong đợt tái cơ cấu cấu trúc kinh tế được đánh giá là lớn nhất lịch sử tài chính toàn cầu.

Văn phòng trụ sở Ngân hàng Trung ương Venezuela ở Caracas (Venezuela). Ảnh: Reuters.

Khối nợ thực tế của Venezuela được dự báo cao hơn đáng kể so với các ước tính trước đây của thị trường vốn chỉ dao động quanh mức 150- 200 tỷ USD , theo Financial Times.

Thông tin này dự kiến được vén màn trước các chủ nợ trong vài tuần tới, khi quốc gia này công khai chi tiết tình trạng tài chính quốc gia.

Bà Delcy Rodríguez - lãnh đạo lâm thời của Venezuela - đang đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận với các chủ nợ vào cuối năm nay, mở đường cho đất nước trở lại thị trường vốn quốc tế sau gần một thập kỷ bị đóng băng.

Ngân hàng đầu tư Mỹ Centerview Partners, đơn vị được Caracas thuê làm cố vấn tài chính, đã hỗ trợ xây dựng một kế hoạch chi tiết nhằm đưa nợ công của Venezuela trở lại quỹ đạo bền vững và dự kiến xuất bản vào đầu tháng 7.

IMF vắng mặt trong kế hoạch

Trước đó, một khung kinh tế vĩ mô cũng sẽ được công bố vào cuối tháng này, trong đó ước tính quy mô nền kinh tế bị tàn phá của Venezuela hiện chỉ còn khoảng 100 tỷ USD , sụt giảm nghiêm trọng so với mức 370 tỷ USD vào năm 2012. Thực trạng này đẩy tỷ lệ nợ trên GDP của quốc gia Nam Mỹ vượt ngưỡng 200%.

Tổng thống lâm thời của Venezuela - bà Delcy Rodríguez - trong một cuộc phát biểu trước công chúng. Ảnh: Reuters.

Một điểm bất thường đối với cuộc tái cơ cấu quy mô lớn là bản phân tích tính bền vững nợ lần này lại không do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thực hiện.

Các trái chủ nhiều khả năng coi phần đánh giá tài chính ảm đạm này là một tín hiệu cho thấy Venezuela sẽ yêu cầu một đợt xóa nợ gốc trên diện rộng. Tuy nhiên, một số thành viên thuộc phe đối lập ở Venezuela lo ngại rằng việc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu mà không có sự bảo trợ của IMF có thể khiến quốc gia này rơi vào vị thế thương lượng yếu hơn trước các chủ nợ.

Trái phiếu của Venezuela hiện giao dịch ở mức 55 xu đổi một USD, tăng từ mức 33 xu trước đó, nhưng mức giá này chưa bao gồm phần lãi suất quá hạn chưa chi trả suốt nhiều năm.

Dẫu vậy, các nguồn tin thân cận cho biết đã có các cuộc thảo luận kỹ thuật với IMF về dữ liệu kinh tế và bản kế hoạch chi tiết sắp tới sẽ mô phỏng theo phác thảo chuẩn của quỹ này. Venezuela đã nối lại hoạt động với IMF vào tháng 4 sau 7 năm đóng băng hoàn toàn.

Người phát ngôn của IMF tuyên bố tổ chức này không tham gia vào quy trình tái cơ cấu nợ do Venezuela công bố, đồng thời nói thêm: "Nhân viên của quỹ duy trì sự tương tác thường xuyên với các cơ quan quản lý Venezuela, bao gồm cả về triển vọng vĩ mô, như chúng tôi vẫn làm với tất cả quốc gia thành viên. Quỹ sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan chức năng khi cần thiết."

Cơ cấu nợ phức tạp

Với quy mô 240 tỷ USD , cuộc tái cơ cấu của Venezuela sẽ vượt vụ vỡ nợ 200 tỷ USD của Hy Lạp vào năm 2012 trong cuộc khủng hoảng nợ công vùng Eurozone để trở thành thương vụ lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử tài chính toàn cầu.

Hồ sơ nợ của đất nước này từ lâu đã được đánh giá là phức tạp hơn bất kỳ tiền lệ nào do tính chất đa dạng của các khoản vay và khoảng thời gian "ngâm nợ" quá dài.

Trong đó, các trái phiếu của chính phủ và công ty dầu khí nhà nước PDVSA chiếm tỷ trọng lớn nhất và có tính xác thực cao nhất, trị giá khoảng 60 tỷ USD gốc cộng thêm khoảng 40 tỷ USD tiền lãi phát sinh sau vỡ nợ. Hiện khoản lãi này vẫn phình to với tốc độ 5 tỷ USD mỗi năm.

Lazard là một trong những bên được Venezuela tin cậy trong chiến dịch tái cơ cấu nền kinh tế lần này. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ước tính Venezuela còn nợ khoảng 30- 50 tỷ USD đối với các công ty dầu mỏ và nhà thầu thương mại cho các hóa đơn chưa thanh toán, cùng hơn 20 tỷ USD từ các phán quyết pháp lý bồi thường cho các doanh nghiệp bị chính quyền tịch thu tài sản trước đây.

Quốc gia này cũng được cho là nợ Trung Quốc khoảng 10- 20 tỷ USD , khoản nợ mà trước đây Caracas thanh toán bằng dầu xuất khẩu nhưng sau đó đã tạm ngừng, khoảng 6 tỷ USD nợ Nga và 4 tỷ USD nợ các ngân hàng phát triển.

Hiện tại, tâm điểm chú ý đang được dồn vào tốc độ khôi phục sản lượng dầu mỏ của đất nước và hiệu quả của các cơ chế khơi thông dòng chảy xuất khẩu dầu thô do Mỹ môi giới kể từ sau bước ngoặt chính trị đầu năm.

Ngân hàng Trung ương Venezuela, cơ quan vừa nối lại việc công bố định kỳ các số liệu kinh tế, cho biết doanh thu xuất khẩu dầu mỏ đạt 5,5 tỷ USD trong quý I năm nay, tăng từ mức 4,4 tỷ USD trong giai đoạn cuối năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với thời hoàng kim trước giai đoạn bị trừng phạt.