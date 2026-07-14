Vé xem tuyển Việt Nam đấu Myanmar giá 100.000 đồng

Người hâm mộ có thể mua vé trực tiếp trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar với mức giá 100.000 đồng.

Tuyển Việt Nam đang chạy đà cho ASEAN Cup 2026.

Ban tổ chức thông báo triển khai bán vé trực tiếp trận giao hữu quốc tế giữa tuyển Việt Nam và Myanmar, diễn ra lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Vé có một mệnh giá duy nhất là 100.000 đồng và được bán tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng.

Thời gian bán vé bắt đầu từ 14h30 đến 17h ngày 16/7. Sang ngày 17/7, người hâm mộ có thể mua vé trong hai khung giờ, từ 9h đến 11h30 và 14h30 đến 17h.

Trong ngày diễn ra trận đấu (18/7), quầy vé mở cửa từ 14h30 đến 19h. Ban tổ chức lưu ý hoạt động phát hành có thể kết thúc sớm nếu vé được bán hết.

Để đảm bảo an ninh và an toàn, kế hoạch cũng như phương thức phát hành vé có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế. Người mua có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi nhận.

Khán giả đến sân không được mang theo vật sắc nhọn, pháo sáng, bình xịt hơi cay, các vật dụng có khả năng gây thương tích hoặc chất cấm theo quy định của pháp luật. Ban tổ chức có quyền từ chối những trường hợp không tuân thủ quy định và không hoàn trả tiền vé.

Trận giao hữu với Myanmar là dịp để tuyển Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới. Ban tổ chức kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ với tinh thần "Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng".