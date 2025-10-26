Vẻ táo bạo của Irina Shayk

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Irina Shayk vẫn duy trì sức hút bền bỉ ở làng thời trang quốc tế sau nhiều năm hoạt động. Ở tuổi 39, cô giữ được vẻ ngoài săn chắc và thần thái cuốn hút.

Ronaldo anh 1Ronaldo anh 2

Người mẫu Nga Irina Shayk là một trong những gương mặt nổi bật tại Victoria’s Secret Show 2025 vừa qua. Dù từng là cái tên quen thuộc của thương hiệu, cô vẫn được xếp vào danh sách người mẫu tái xuất do từng có khoảng thời gian 8 năm vắng bóng. Irina xuất hiện trở lại trên sàn diễn của thương hiệu này vào năm ngoái.

Ronaldo anh 3Ronaldo anh 4

Ở tuổi 39, Irina Shayk vẫn thu hút mọi ánh nhìn với thân hình săn chắc, làn da nâu óng ánh cùng thần thái lạnh lùng, bản lĩnh. Tạp chí ELLE nhận định, cô là một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của Victoria’s Secret Fashion Show 2025, đặc biệt với bộ trang phục showgirl siêu hào nhoáng.

Ronaldo anh 5

Trước đó, Victoria’s Secret Show 2016 tại Paris được xem là một trong những sàn diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Irina Shayk, cũng như trong làng mốt quốc tế. Khi ấy, cô sải bước trên sàn catwalk trong lúc đang mang thai khoảng 5 tháng, với những lựa chọn trang phục khéo léo giấu bụng bầu. Theo People, phần lớn ê-kíp hậu trường khi đó thậm chí không hề biết cô đang mang thai.

Ronaldo anh 6Ronaldo anh 7

Irina Shayk từng có mối quan hệ tình cảm với nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí và thể thao quốc tế. Cô từng hẹn hò siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo từ năm 2010-2015, giúp tên tuổi được biết đến rộng rãi. Sau đó, Irina Shayk gắn bó với diễn viên Bradley Cooper và có một con gái chung trước khi chia tay vào năm 2019. Gần đây, siêu mẫu được cho là đang hẹn hò với cựu danh thủ NFL Tom Brady.

Ronaldo anh 8Ronaldo anh 9

Những năm gần đây, Irina Shayk vẫn là gương mặt quen thuộc tại những sự kiện thời trang lớn và các chiến dịch quảng bá danh tiếng. Cô liên tục xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, Met Gala hay Milan Fashion Week. Bên cạnh đó, Irina còn hợp tác với hàng loạt nhãn hàng lớn như Burberry, Miu Miu, Helmut Lang; là đại diện trong chiến dịch của Swarovski, khi diện một chiếc váy dài làm từ lưới trong suốt đính 84.000 viên pha lê tại Met Gala 2024.

Ronaldo anh 10Ronaldo anh 11

Hàng ngày, Irina Shayk chọn sống kín đáo ở New York cùng con gái. Cô duy trì thói quen tập boxing, và ăn uống cân bằng. Irina mô tả bản thân là “một cô gái bình thường ở nhà xem Netflix”. Phong cách đời thường của cô mang tinh thần street chic - chủ yếu là áo khoác da, quần jean, boots cao cổ và kính râm tối màu.

Ronaldo anh 12

Irina Shayk sinh ra tại miền Nam nước Nga, trong gia đình có cha là người Tatar và mẹ là người Nga. Nguồn gốc lai giúp cô sở hữu diện mạo khác biệt: làn da rám nắng, môi đầy và ánh mắt sáng. Sự pha trộn giữa nét Á và Âu này khiến Irina dễ dàng tạo dấu ấn trong làng người mẫu.

Ronaldo anh 13Ronaldo anh 14

Sau khi giành danh hiệu Miss Chelyabinsk 2004, Irina được phát hiện bởi một công ty người mẫu và nhanh chóng được mời sang Paris. Cột mốc lớn đến vào năm 2011, khi cô trở thành người mẫu Nga đầu tiên lên bìa tạp chí Sports Illustrated Swimsuit Issue - danh hiệu được xem là bước đệm để bước vào hàng ngũ siêu mẫu. Irina hiện sở hữu trang cá nhân với hơn 23 triệu lượt theo dõi.

Ảnh: Victoria's Secret/CMG, @irinashayk

