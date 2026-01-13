Về nhà đón Tết, cùng Tai Thong chọn quà sức khỏe cho ba mẹ

Với nhiều người trẻ, quà Tết đơn giản là cách gửi lời chúc bình an và chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ.

Sau tháng ngày bận rộn nơi xa, Tết đến cũng là lúc những người con trở về, quây quần bên mâm cơm gia đình.

Mỗi lần về nhà đón Tết, chỉ mong ba mẹ vẫn khỏe

Những ngày cuối năm, chuyến xe kín chỗ, sân bay đông đúc người trở về nhà mang theo tâm trạng giống nhau: Mong sớm được gặp ba mẹ.

Khi còn nhỏ, Tết gắn với niềm háo hức nhận lì xì, chờ quà và những cuộc vui. Càng lớn, cảm giác ấy dần nhường chỗ cho mối bận tâm rằng ba mẹ còn khỏe không, còn ăn ngon ngủ yên, còn ngồi quây quần bên mâm cơm tất niên hay không?

Đến một thời điểm, nhiều người không còn nghĩ về chuyện được nhận nữa, mà thấy vui hơn khi có thể trao đi. Với người trẻ hiện nay, Tết đủ đầy đơn giản là còn được nhìn thấy ba mẹ khỏe mạnh, cùng ngồi lại bên nhau trong ngày đầu năm.

Hộp quà Tết sức khỏe mang lời chúc ý nghĩa dành tặng ba mẹ.

Khi lớn tuổi, ba mẹ dễ gặp vấn đề sức khỏe do áp lực công việc và nhịp sống kéo dài nhiều năm. Tuy vậy, họ thường có xu hướng trấn an bằng những câu quen thuộc như “không sao đâu”, “ba mẹ vẫn khỏe”.

Với người trẻ sống xa nhà, bởi quỹ thời gian chăm sóc trực tiếp không nhiều, việc theo dõi sức khỏe ba mẹ càng trở nên khó khăn. Vì thế, quà Tết dần vượt khỏi ý nghĩa hình thức, trở thành cách thể hiện sự quan tâm và chăm sóc từ xa, mở ra câu chuyện chọn quà gắn với sức khỏe nhiều hơn.

Hộp quà Tết phồn vinh của Tai Thong được thiết kế bắt mắt.

Những năm trước, nhiều người ưu tiên quà Tết theo tiêu chí đẹp, sang và chỉn chu hình thức. Nhưng hiện nay, thói quen chọn quà đang thay đổi rõ rệt. Người trẻ bắt đầu ưu tiên sản phẩm tốt cho sức khỏe, có “công năng” cụ thể như hỗ trợ tiêu hóa, giấc ngủ hay miễn dịch.

Sự thay đổi ấy không chỉ mang tính tiêu dùng, mà bắt nguồn từ cảm xúc. Nhiều người không nói ra lời quan tâm, nhưng vẫn lặng lẽ chọn món quà chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ. Mỗi hộp quà vì thế trở thành lời nhắn giản dị rằng “con hiểu và trân trọng những vất vả của ba mẹ suốt năm qua”.

Cách Tai Thong gửi gắm lời chúc sức khỏe vào quà Tết

Trong bối cảnh người trẻ ưu tiên quà Tết gắn với sức khỏe ba mẹ, Tai Thong không giới hạn ở hình thức hộp quà đẹp, mà chú trọng trải nghiệm sử dụng thực tế.

Trong nhiều dòng quà biếu Tết, thương hiệu phát triển các lựa chọn hướng đến người trung niên và cao tuổi. Cách tiếp cận này giúp quà Tết trở nên thiết thực hơn với người tiêu dùng.

Quà Tết khải hoàn của Tai Thong.

Triết lý “Quà Tết không chỉ để tặng, mà còn để thưởng thức” nhấn mạnh món quà phải dùng được, có giá trị thực tế. Ngoài vị ngon, việc thưởng thức quà Tết còn nằm ở cảm giác yên tâm khi sản phẩm phù hợp thể trạng và thói quen sinh hoạt của người lớn tuổi.

Hệ sinh thái quà Tết của Tai Thong rất đa dạng, trong đó nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ là lựa chọn lý tưởng bên cạnh set quà truyền thống và cao cấp.

Yến sào Golden Nest là lựa chọn tiêu biểu, tiện lợi khi sử dụng hàng ngày, phù hợp hỗ trợ bồi dưỡng cơ thể và hỗ trợ miễn dịch sau thời gian làm việc vất vả. Trà Twice có vị thanh, phù hợp thói quen thưởng trà ngày Tết.

Nhóm hạt dinh dưỡng Everland với đa dạng loại hạt, giúp cung cấp năng lượng. Bánh dứa Golden Delight với vị chua ngọt dịu cũng được nhiều gia đình lựa chọn cho ba mẹ.

Hệ sinh thái quà Tết sức khỏe Tai Thong.

Tai Thong còn có nhóm sản phẩm khác như mật ong gừng, bánh quy yến mạch Nutri-More, đặc sản Viet Essence, chà là sấy dẻo Nouri hay các dòng rượu mơ dùng dịp Tết. Những lựa chọn này hướng đến việc đồng hành lâu dài cùng ba mẹ trong sinh hoạt hàng ngày, không chỉ xuất hiện trên bàn trà ngày đầu năm.

Bộ sưu tập “Mã đáo khai xuân 2026” của Tai Thong lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Bính Ngọ, biểu trưng cho khởi đầu thuận lợi, sức khỏe và hành trình hanh thông đầu năm.

Bộ sưu tập “Mã đáo khai xuân 2026” của Tai Thong.

Không chỉ kể câu chuyện phong thủy, Tai Thong còn “đóng gói trải nghiệm” qua cách sắp đặt sản phẩm trong hộp với yến, trà, hạt cho ba mẹ, cùng bánh dứa và món nhẹ để cả gia đình cùng thưởng thức trong ngày Tết.

Tết càng trưởng thành, quà càng giản dị nhưng ý nghĩa sâu sắc hơn. Với hướng tiếp cận đó, Tai Thong góp phần gửi gắm triết lý chăm sóc gia đình qua từng sản phẩm dịp Tết.