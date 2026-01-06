Nhận lộc đầu năm đến 1 tỷ đồng với chiến dịch ‘Cùng vivo gọi Tết về’

Vivo khởi động đón Tết 2026 với loạt quà tặng lên đến 1 tỷ đồng cùng ưu đãi như phiếu mua hàng, giảm giá trực tiếp hay loa bluetooth EP-Windy…

Sau một năm bền bỉ “chạy đua” với thành tựu, vượt qua áp lực trong công việc và cuộc sống, cuối năm là thời điểm để mỗi người chậm lại, nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị cho năm mới nhiều khởi sắc. Đồng hành cùng người dùng trong khoảnh khắc đặc biệt này, vivo khởi động chiến dịch Tết 2026 với chủ đề “Cùng vivo gọi Tết về”. Chiến dịch mang đến chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn cùng nhiều chương trình ưu đãi cho các dòng sản phẩm từ X series đến Y series, đặc biệt là cơ hội sở hữu ngựa vàng may mắn dành riêng cho khách hàng của vivo.

Quà tặng lên đến 1 tỷ đồng

Hình ảnh ngựa vàng không đơn thuần là phần thưởng mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của năm Bính Ngọ sắp tới, đại diện cho sự bền bỉ và tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Thông qua món quà ý nghĩa này, vivo mong muốn gửi đến người dùng lời tri ân chân thành về hành trình nỗ lực suốt một năm qua của mỗi người và tiếp thêm động lực cho khởi đầu mới. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt mà vivo muốn lan tỏa trong toàn bộ chiến dịch Tết 2026.

Chương trình “Cùng vivo gọi Tết về” được tổ chức nhằm tri ân khách hàng dịp năm mới.

Cụ thể từ 1/1 đến 28/2, vivo áp dụng phiếu mua hàng trị giá lên đến 800.000 đồng hoặc giảm trực tiếp đến 600.000 đồng cho sản phẩm đủ điều kiện tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh trên toàn quốc. Bên cạnh đó, người dùng khi mua điện thoại còn nhận quà tặng loa bluetooth EP-Windy, góp phần hoàn thiện trải nghiệm giải trí trong ngày đầu năm mới. Không dừng lại ở ưu đãi giá, vivo tiếp tục gia tăng sự an tâm cho khách hàng với chính sách bảo hành lên đến 24 tháng, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài sau bán hàng.

Khép lại năm Ất Tỵ, đón năm Bính Ngọ, vivo gửi tặng khách hàng nhiều ưu đãi mua sắm hấp dẫn.

Với người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị nhưng vẫn cân nhắc tài chính, vivo mang đến giải pháp mua sắm linh hoạt thông qua chương trình trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, cùng chính sách thu cũ đổi mới hỗ trợ lên đến 2 triệu đồng, giúp người dùng dễ dàng sở hữu smartphone để khởi đầu năm mới.

Nhờ chính sách giảm giá đặc biệt cho dịp Tết, người dùng có thể sở hữu sản phẩm của vivo từ X series đến Y series với giá hợp lý. Sản phẩm cao cấp nhất của vivo là vivo X300 Pro còn 31,99 triệu đồng, vivo X300 là 21,49 triệu đồng. Các sản phẩm hot trong phân khúc tầm trung với thiết kế và camera chụp ảnh thời thượng như vivo V60 còn 15,99 triệu đồng. Ngoài chương trình giảm giá đặc biệt của vivo, người dùng có thể hưởng thêm ưu đãi từ hệ thống Thế Giới Di Động từ 1/1 đến 7/1 để sở hữu chiếc điện thoại vivo V60 Lite với giá còn 9,66 triệu đồng.

Ngoài ra, người dùng còn có cơ hội sở hữu phiên bản ngựa vàng vivo với chất vàng 18K. Tổng giá trị ngựa vàng được trao cho khách hàng may mắn là 26 miếng vàng, được quay số theo đợt và công bố công khai trên fanpage chính thức của vivo Việt Nam.

Ra mắt vivo Y31d pin bền cùng quà tặng ngựa vàng

Trong dịp Tết 2026, vivo ra mắt vivo Y31d được trang bị pin bluevolt 7.200 mAh top đầu phân khúc. Thay vì giới thiệu thông số, vivo lựa chọn cách chứng thực trực tiếp sức mạnh pin trong phiên livestream “Pin bền thích mê, ngựa vàng ê hề” với hình thức “còn live là còn mã lộc” mang đến trải nghiệm chân thực và dễ kiểm chứng cho người dùng.

Buổi livestream với sự đồng hành của khách mời Lê Dương Bảo Lâm, Nguyên Thảo và Võ Tấn Phát hứa hẹn tạo nên không gian tương tác sôi động và chân thực. Các buổi phát sóng lần lượt diễn ra vào 11/1, 16/1, 24/1 và 30/1, mang lại không khí săn quà rộn ràng, đậm sắc xuân từ những ngày đầu năm. Các phiên livestream vivo liên tục trao tặng nhiều phần quà giá trị với tổng giải thưởng 16 ngựa vàng 18K hay phiếu quà tặng, mang đến cơ hội nhận lộc đầu năm cho đông đảo người xem.

Lê Dương Bảo Lâm góp mặt trong phiên livestream “Pin bền thích mê, ngựa vàng ê hề”.

Thêm vào đó, người dùng có thể tham gia hoạt động minigame trên fanpage vivo Việt Nam để có cơ hội sở hữu ngựa vàng, bằng cách: Mua sản phẩm, theo dõi và tham gia tương tác livestream. Qua chuỗi hoạt động hấp dẫn từ online đến mua hàng với nhiều ưu đãi thiết thực, chiến dịch “Cùng vivo gọi Tết về” không chỉ mở ra cơ hội săn quà giá trị mà còn gửi gắm thông điệp về sự bền bỉ, nỗ lực và niềm tin vào khởi đầu mới - đúng tinh thần của mùa Tết đoàn viên đang đến gần.

