Tượng ngựa Minh Long và câu chuyện quà Tết cho năm Bính Ngọ

Những năm gần đây, quà tặng Tết không chỉ được lựa chọn vì hình thức hay giá trị vật chất, mà còn bởi khả năng kể câu chuyện và đồng hành lâu dài trong không gian sống.

Trong dòng chảy này, các vật phẩm mang tính biểu trưng văn hóa, được chế tác công phu, ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Mùa Tết 2026, Minh Long giới thiệu bộ sưu tập tượng ngựa như một điểm nhấn cho năm Bính Ngọ. Không đặt nặng yếu tố thời vụ, các tạo tác này được định hình để hiện diện bền bỉ trong đời sống, gợi nhắc về hành trình, khát vọng và phong thái của người thành công.

Hình tượng ngựa trong văn hóa Á Đông

Trong văn hóa phương Đông, ngựa là biểu trưng của hành trình và sự chuyển động. Từ chiến mã chinh chiến nơi sa trường đến tuấn mã đồng hành cùng bậc hiền tài, hình tượng ngựa gắn liền với sức mạnh, ý chí, lòng trung thành và tinh thần tiên phong.

Những hình ảnh danh mã xuất hiện xuyên suốt trong sử thi, hội họa và đời sống tinh thần, đại diện cho những con người không chấp nhận đứng yên trước giới hạn. Đặt trong bối cảnh Tết, thời khắc mở đầu một chu kỳ mới, Ngựa mang ý nghĩa như lời chúc trọn vẹn: Bền bỉ để đi xa, đủ nội lực vượt thử thách và đủ an nhiên để tận hưởng thành quả.

Từng đường nét thể hiện sự tinh xảo của Minh Long.

Khi lời chúc được kể bằng những tạo tác sứ

Bộ sưu tập tượng ngựa “Bính Ngọ Vinh Hoa” của Minh Long gồm nhiều chế tác, nổi bật là tượng Thiên Lý Mã, tượng Bảo Mã (trắng) và men lưu ly xanh. Mỗi tạo tác đại diện cho một lát cắt khác nhau của hành trình thành công, từ khởi đầu nhiều khát vọng đến giai đoạn viên mãn và tự tại.

Tượng Thiên Lý Mã tạo ấn tượng với dáng ngựa phi nước đại, cơ bắp căng tràn, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ. Đôi cánh được cách điệu là điểm nhấn tạo hình, gợi liên tưởng đến tinh thần bứt phá và vượt qua giới hạn. Đây là hình tượng phù hợp với người trẻ, nhà khởi nghiệp hoặc những ai đang ở giai đoạn bắt đầu hành trình vươn xa.

Tượng Thiên Lý Mã với tạo hình ấn tượng.

Ở sắc thái đối lập, tượng Bảo Mã mang nhịp điệu trầm tĩnh hơn. Dáng ngựa hiên ngang nhưng điềm đạm, thể hiện phong thái của người đã đi qua thử thách và đạt đến đỉnh cao danh vọng. Tượng Bảo Mã được phát triển từ cảm hứng Hãn Huyết Bảo Mã, đại diện cho hình ảnh chiến mã sau chinh chiến. Không còn dáng vẻ xông pha, Bảo Mã mang phong thái ung dung, đĩnh đạc, từng bước vững vàng nhưng vẫn toát lên uy lực. Dáng đứng trụ ba chân, một chân nhấc nhẹ tạo cảm giác chuyển động tinh tế, đòi hỏi độ chính xác cao trong thiết kế và sản xuất. Yên cương được điểm xuyết hoa sen, biểu trưng cho nền tảng bền vững và vẻ đẹp thanh cao song hành cùng quyền lực.

Mỗi tạo tác Bảo Mã gửi gắm một thông điệp ý nghĩa.

Điểm đáng chú ý của bộ sưu tập năm nay là sắc men lưu ly xanh từng gắn liền với kiến trúc cung đình. Đây vốn là dòng men gốm rất khó chế tác, đòi hỏi khả năng kiểm soát nhiệt độ nung và kỹ thuật phủ men thật chính xác.

Tượng lưu ly xanh - một tác phẩm đặc biệt trong bộ sưu tập “Bính Ngọ Vinh Hoa”.

Sắc xanh trong sâu tựa đá quý bao phủ thân ngựa, kết hợp họa tiết hoa sen nơi yên cương và vòng tròn dưới vó ngựa, gợi hình ảnh khép lại chu kỳ cũ và mở ra hành trình mới trong sự viên mãn. Tác phẩm hướng đến nhóm người đã đạt được vị thế nhất định, khi thành công được thể hiện bằng sự điềm tĩnh và nội lực.

Theo đại diện Minh Long, để đạt được tỷ lệ và thần thái phù hợp, đội ngũ nghệ nhân đã nghiên cứu hàng trăm phác thảo, liên tục điều chỉnh dáng đứng, cấu trúc cơ bắp và chuyển động, nhằm bảo đảm mỗi tượng Ngựa khi hiện diện đều mang theo câu chuyện và tinh thần riêng. Chỉ tính riêng thời gian thiết kế, đội ngũ nghệ nhân Minh Long đã làm việc liên tục hơn 45 ngày.

Từ vật phẩm Tết đến giá trị đồng hành

Các tượng ngựa được thiết kế để hài hòa với nhiều không gian, không giới hạn trong không khí ngày Tết. Cách lựa chọn tỷ lệ, màu men và bố cục cho thấy định hướng đưa vật phẩm Tết trở thành điểm nhấn thẩm mỹ lâu dài.

Bộ sưu tập “Bính Ngọ Vinh Hoa” phù hợp nhiều không gian trưng bày.

Đặt trong tổng thể câu chuyện Tết 2026, bộ sưu tập “Bính Ngọ Vinh Hoa” cho thấy cách Minh Long kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ tạo tác, đồng thời đặt các giá trị truyền thống vào nhịp sống đương đại. Ở đó, lời chúc đầu năm không được thể hiện một cách đầy ý nghĩa, để tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trong suốt năm Bính Ngọ.