Vẻ gợi cảm của cô gái bỏ thi Miss Universe

BTC Hoa hậu Hoàn vũ Iceland bất ngờ thông báo Helena O’Connor không thể tiếp tục tham gia cuộc thi năm nay. Lý do được đưa ra là vấn đề về sức khỏe. "Helena O'Connor đã bị bệnh những ngày qua. Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng, vì vấn đề cá nhân, cô ấy đã đưa ra quyết định rút khỏi cuộc thi Miss Universe ở Thái Lan", BTC thông báo.

Cách đây ít ngày, Helena O’Connor từng đăng tải bài viết tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe. Người đẹp cho biết phải nhập viện cấp cứu nên chưa thể tham gia các hoạt động của cuộc thi Miss Universe 2025 diễn ra ở Thái Lan. “Tôi vô cùng biết ơn trước sự tử tế và những hỗ trợ mà mọi người ở Thái Lan dành cho tôi trong thời gian này. Tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục”, đại diện Iceland cho hay.

Helena O’Connor bay sang Thái Lan từ đầu tháng 11 để tham dự Miss Universe 2025. Quyết định bỏ thi của người đẹp khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Bởi trước đó, cô được fan sắc đẹp đánh giá là một trong số thí sinh nổi bật, có tiềm năng của khu vực châu Âu.

Helena thu hút người đối diện với vẻ rạng rỡ. Mỹ nhân sinh năm 2005 sở hữu gương mặt được ví như búp bê, đôi mắt xanh cuốn hút, môi dày gợi cảm và mái tóc vàng óng ả. Người đẹp cũng sở hữu hình thể tốt nhờ chăm chỉ tập luyện, chơi thể thao.

Trên trang cá nhân, Helena O’Connor thường xuyên đăng tải loạt hình gợi cảm trong những trang phục ôm sát, tôn đường cong cơ thể. Ngoài công việc làm mẫu ảnh, mỹ nhân 20 tuổi cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc du lịch, đi chơi và tiệc tùng cùng bạn bè.

Helena O’Connor được biết tới là người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà. Trước khi đến với đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2025, cô từng đại diện Iceland tham dự Miss Supranational 2024, lọt top 25 chung cuộc.

Helena O’Connor là người đẹp thứ 5 dừng thi Miss Universe 2025. Trước đó, các đại diện Nigeria, Cameroon, Đức và Ba Tư đều lần lượt bỏ thi vì vấn đề cá nhân. Hiện tại, Miss Universe 2025 có sự tham gia của 123 đại diện, trong đó thí sinh Việt là Hương Giang. Thời gian qua, đấu trường sắc đẹp này vướng nhiều ồn ào, ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng cuộc thi.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.