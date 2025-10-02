Vật nuôi đặc biệt giúp lão nông thành 'Nông dân Việt Nam xuất sắc'

Ông Trần Hồng Quan (53 tuổi, ở xã Trường Long Tây, Cần Thơ) trở thành 1 trong 3 gương mặt ở Cần Thơ được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025, nhờ mô hình nuôi ba ba độc đáo.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, năm 1999, ông Trần Hồng Quan bắt đầu tìm hiểu cách nuôi trồng thủy sản. Ban đầu, ông chuyển 2 công đất (2.000 m2) làm ao nuôi ba ba. Qua tìm hiểu, ông Quan quyết định nhập 2.000 con ba ba giống từ Đài Loan (Trung Quốc) về nuôi thí điểm, khoản đầu tư gần 6 cây vàng lúc bấy giờ.

Trang trại nuôi ba ba của ông Quan với hệ thống 16 ao trên diện tích 4 ha.

“Nuôi ba ba không dễ, lại có tỷ lệ hao hụt lên đến 30%”, ông Quan nhớ lại. Sau hai năm kiên trì, ông đã tự ấp nở, thuần dưỡng thành công ba ba giống. Ao nuôi được ông cải tạo sâu hơn 1,5 m, đáy lót bùn để ba ba chui rúc theo tập tính, bờ ao láng xi măng, dựng tấm chắn. Ông Quan còn thiết kế thêm chuồng đẻ trứng đặt một góc ao, có mái che, nền cát ẩm để ba ba tự lên đẻ trứng.

Hiện, trên diện tích 4 ha, ông Quan đầu tư 16 ao nuôi ba ba nối tiếp nhau, và 1 ha riêng làm khu vực xử lý nước thải ao nuôi, trồng lúa hữu cơ tăng thêm thu nhập.

Theo tính toán, trung bình mỗi ngày ba ba thịt “ăn” khoảng 2 triệu đồng tiền cá biển, ốc bươu vàng. Một vụ nuôi kéo dài từ 1 năm rưỡi tới 2 năm, bắt đầu thu hoạch khi ba ba 16 tháng tuổi trở lên. Tuy vài năm gần đây giá ba ba giảm do nhu cầu từ các nhà hàng giảm, cơ sở của ông Quan vẫn có đầu ra ổn định.

“Đầu tháng 9 vừa qua, tôi xuất bán 12.000 con ba ba thương phẩm, giá trung bình 170.000 đồng/kg; sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 800 triệu đồng”, ông Quan nói.

Ông Quan tiết lộ, ba ba từ 36 tháng tuổi trở lên sẽ bắt đầu cho đẻ trứng để ấp giống, thời gian ba ba đẻ trứng từ tháng 3-8 Âm lịch. Trứng được thu gom ngay sau khi ba ba mẹ đẻ, được ấp nhân tạo bằng cát ẩm, duy trì nhiệt độ ngày 36-38 độ C, đêm 26-27 độ C, tỷ lệ nở đạt trên 95%. Trứng không đạt chuẩn được ông bán giá 70.000 đồng/kg (khoảng 200-220 quả).

Ông Trần Hồng Quan được vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Ba ba mới nở được ông Quan nuôi trong hầm nổi, thay nước hàng ngày, bên trong đặt tàu dừa cho ba ba trú ẩn. Sau 15 ngày, khi thích nghi môi trường nước, chúng được chuyển qua ao nuôi thông thường. Mỗi năm, ông Quan cung cấp 150.000-200.000 con ba ba giống 15 ngày tuổi cho thị trường.

Trên bờ các ao nuôi ba ba, ông Quan còn trồng 140 gốc sầu riêng, cho sản lượng gần 5 tấn/năm, thu về hàng trăm triệu đồng.

Sau hơn 25 năm gắn bó với nghề nuôi ba ba, ông Quan từng sở hữu vài cá thể ba ba đột biến, có con nặng tới 11 kg, chúng lớn nhanh nhưng không sinh sản, nên được bán cho khu du lịch làm cảnh.

“So với trồng lúa, cây ăn trái, nuôi ba ba giúp nông dân khá giả hơn. Tôi đặt niềm tin đổi đời nhờ nuôi loài này”, ông Quan nói.

Trứng ba ba.

Ngày 1/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Văn Nhịn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Long Tây - cho biết ông Trần Hồng Quan nhiều năm nay được xem là “hạt nhân” trong phong trào nông dân sản xuất giỏi. Nhờ mô hình nuôi ba ba kết hợp trồng lúa và sầu riêng.

Theo ông Nhịn, mô hình của ông Quan có sự liên kết chặt chẽ giữa trồng lúa - trồng sầu riêng và nuôi ba ba, nhờ vậy tạo giá trị kinh tế cao và ổn định. Những năm qua, gia đình ông luôn đạt thu nhập đáng kể. Không chỉ sản xuất giỏi, ông Quan còn sẵn sàng hỗ trợ bà con cùng làm giàu.

“Khi thấy ai khó khăn về vốn, ông cho mua con giống trả chậm để họ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Mô hình của ông Quan được nhiều đoàn trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập", ông Nhịn nói.

Ba ba giống 15 ngày tuổi tại cơ sở của ông Trần Hồng Quan.

Dù thời gian qua giá ba ba có biến động, ông Quan vẫn duy trì đàn giống lớn, cung cấp cho nhiều tỉnh, giúp giữ nguồn thu ổn định và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 5 lao động địa phương.

Thành tích của ông Quan cũng được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Đặc biệt, năm 2025, ông vinh dự được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Ngoài sản xuất, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện tại địa phương.

Theo đánh giá của lãnh đạo Hội Nông dân xã, mô hình của ông Quan là điển hình để nhân rộng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng, bền vững.