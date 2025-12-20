Vật liệu xanh và những lợi ích thiết thực cho người làm nghề xây dựng

Vật liệu xanh đang là lựa chọn ưu tiên nhờ độ bền cao, an toàn và mang lại giá trị lâu dài cho công trình. Với thầu thợ, sử dụng ống Nhựa Bình Minh giúp tạo dựng niềm tin với chủ đầu tư.

Cùng với sự phát triển của các tiêu chuẩn công trình xanh như LOTUS (chứng nhận Sản phẩm Xanh do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam trao tặng) hay SGBP (chứng nhận bởi Hội đồng công trình xanh Singapore), nhiều chủ đầu tư hiện ưu tiên sử dụng vật liệu an toàn, bền vững và thân thiện môi trường.

Việc này không chỉ giúp nâng tầm chất lượng dự án, tạo sức hút với người mua nhà, mà còn tác động trực tiếp đến đội ngũ thầu thợ. Lựa chọn vật liệu xanh giúp quá trình thi công diễn ra suôn sẻ hơn, giảm rủi ro kỹ thuật và tăng cơ hội tiếp cận các dự án có tiêu chuẩn cao khi tham gia hồ sơ thầu.

Trong số các thương hiệu quen thuộc, Nhựa Bình Minh được nhiều thầu thợ tin dùng nhờ kiên định phát triển các dòng sản phẩm xanh đạt chuẩn quốc tế và phù hợp với xu hướng xây dựng hiện đại.

Các ưu điểm nổi bật trong thi công giúp Nhựa Bình Minh trở thành lựa chọn được thầu thợ đánh giá cao.

Với độ bền vượt trội cùng chất lượng ổn định, ống Nhựa Bình Minh mang lại nhiều lợi ích rõ rệt trong thực tế thi công.

Lợi thế về thi công: An toàn, hiệu quả, tối ưu chi phí

Các sản phẩm ống nhựa và phụ tùng PVC-U, PP-R và HDPE của Nhựa Bình Minh được sản xuất trong quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN, ISO và thử nghiệm tại phòng lab VILAS 1436. Nhờ chất lượng ổn định, sản phẩm có khả năng chịu nhiệt, chịu lực tốt và ít bị tác động bởi hóa chất, giúp giảm tối đa nguy cơ rò rỉ hay nứt vỡ trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, Nhựa Bình Minh còn sử dụng nguyên liệu sạch, không chứa kim loại nặng và tuân thủ tiêu chí sản xuất xanh, đảm bảo an toàn cho người thi công lẫn người dùng cuối. Đáng chú ý, doanh nghiệp là một trong số ít thương hiệu nhựa xây dựng tại Việt Nam đạt chứng nhận WRAS ((Water Regulations Advisory Scheme) từ Anh quốc, tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất dành cho sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước sinh hoạt.

Với độ bền lâu dài, ống Nhựa Bình Minh giúp công trình vận hành ổn định hơn, hạn chế lỗi kỹ thuật sau bàn giao. Điều này đồng nghĩa thầu thợ có thể yên tâm về chất lượng, nâng cao hiệu quả công việc.

Lợi thế "xanh": Dễ dàng bắt kịp xu hướng công trình xanh

Xu hướng xây dựng hiện nay là công trình xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Trong ngành nhựa xây dựng Việt Nam, Nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp tiên phong đạt chứng nhận Singapore Green Building Product (SGBP) mức cao nhất (Leader) từ Hội đồng Công trình Xanh Singapore, cùng chứng nhận LOTUS theo tiêu chuẩn công trình xanh của Việt Nam.

Những chứng nhận này khẳng định sản phẩm đã được đánh giá về tác động môi trường lẫn hiệu quả sử dụng, đủ tiêu chuẩn cho các dự án xanh theo quy định quốc tế.

Nhờ vậy, khi lựa chọn ống Nhựa Bình Minh, thầu thợ có ngay lợi thế trong hồ sơ kỹ thuật, dễ thuyết phục chủ đầu tư và tăng cơ hội được chọn trong các dự án chú trọng tiêu chí bền vững. Đây chính là điểm tựa giúp các thầu thợ nhanh chóng thích nghi với xu thế mới của ngành.

Lợi thế nghề nghiệp: Khẳng định uy tín, tạo nền tảng làm nghề bền vững

Trong lĩnh vực xây dựng, uy tín là điều giúp người thợ giữ chân khách hàng và có thêm cơ hội mới. Việc lựa chọn vật liệu đạt chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng không chỉ đảm bảo chất lượng công trình mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của người thi công.

Không dừng lại ở chất lượng sản phẩm, Nhựa Bình Minh còn ghi dấu ấn bằng định hướng phát triển bền vững xuyên suốt. Mới đây, doanh nghiệp được vinh danh với Giải thưởng Doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghiệp xanh năm 2025 do Báo Tài chính - Đầu tư và Liên chi hội Bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA) phối hợp tổ chức, tạo thêm cơ sở để thầu thợ an tâm lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Nhựa Bình Minh tự hào nhận giải thưởng Doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghiệp xanh năm 2025.

Từ chất lượng thi công, tiêu chuẩn công trình xanh đến sự bền vững trong nghề, ống Nhựa Bình Minh mang đến lợi thế trọn vẹn cho người làm nghề ngày hôm nay và cả tương lai.