Vardy không muốn xuống hạng

Mùa này, Vardy ghi được 7 bàn sau 32 trận đấu cho Leicester. Anh được đồn đoán gia nhập Wrexham, tân binh mới thăng hạng Premier League. Tuy nhiên, theo Sky Sports, Vardy không muốn xuống chơi ở giải hạng dưới mà mong muốn tiếp tục thi đấu ở Premier League.

HLV Harry Redknapp tin rằng Jamie Vardy là sự bổ sung tuyệt vời cho Burnley, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Premier League mùa này. "Vardy sẽ là một bản hợp đồng giá trị cho bất kỳ CLB nào", Redknapp chia sẻ. "Đây là một lựa chọn không thể bỏ qua cho Burnley. Vardy luôn cống hiến hết mình và làm việc rất chăm chỉ".

Vardy xác nhận rời Leicester khi "Bầy cáo" chính thức rớt hạng, chỉ sau 1 năm trở lại chơi ở Premier League. Trong thời gian khoác áo "Bầy cáo", Vardy giành chức vô địch Premier League mùa 2015/16, cùng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất. Anh cũng giành giải Vua phá lưới Premier League mùa 2019/20 với 23 pha lập công.

Vardy ghi tổng cộng 198 bàn thắng trong 498 lần ra sân cho Leicester, trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League của câu lạc bộ. Ngoài ra, anh cũng đóng góp vào chức vô địch FA Cup của Leicester năm 2021 khi đánh bại Chelsea tại Wembley.

