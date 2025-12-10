VAR gây tranh cãi ở Champions League

Trận đấu giữa Liverpool và Inter Milan tại Champions League rạng sáng 10/12 trở thành tâm điểm tranh cãi khi bàn thắng của Ibrahima Konate bị VAR từ chối.

Phút 35 trên sân Giuseppe Meazza, Konate đánh đầu tung lưới Inter sau pha lộn xộn trong vùng cấm. Tuy nhiên, niềm vui của cầu thủ Liverpool bị dập tắt khi VAR can thiệp. Theo đánh giá của tổ trọng tài, Virgil van Dijk vô tình đánh đầu khiến bóng chạm vào cánh tay của Hugo Ekitike trước khi Konate đưa bóng vào lưới.

Sau khi tham khảo màn hình VAR, trọng tài Felix Zwayer quyết định không công nhận bàn thắng. Động thái này khiến nhiều cầu thủ Liverpool phản ứng.

Trên mạng xã hội, cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng lên tiếng bức xúc. Trên X, ông viết: “Quá khắc nghiệt. Đây là khoảnh khắc quan trọng và rất cần thiết cho Konate. Tại sao trọng tài không ra màn hình sớm hơn để trận đấu đỡ bị gián đoạn?”.

Khoảnh khắc Van Dijk đánh đầu chạm tay Ekitike.

Nhiều CĐV cũng cho rằng quyết định này quá nặng tay. Một tài khoản bình luận: “Tôi không phải fan Liverpool nhưng hủy bàn thắng đó vì lỗi chạm tay là quá phi lý". Một fan Chelsea cho rằng đây là “một trong những quyết định VAR tệ nhất từng thấy”.

Theo quy định hiện hành của UEFA, áp dụng luật của IFAB, lỗi chạm tay được xác định nếu cầu thủ cố ý dùng tay chơi bóng hoặc khiến cơ thể “phình to bất thường”. Trong trường hợp bóng chạm tay Ekitike, dù không cố ý, trọng tài vẫn có quyền thổi phạt nếu đánh giá cánh tay làm cơ thể lớn hơn một cách không tự nhiên. Cuối cùng, quyết định vẫn thuộc về trọng tài Zwayer.

Dù vậy, Liverpool sau đó lại hưởng lợi từ VAR. Cuối trận, Alessandro Bastoni bị xác định kéo áo Florian Wirtz trong vùng cấm, dẫn tới quả phạt đền cho đội khách. Dominik Szoboszlai thực hiện thành công ở phút 88, mang về chiến thắng 1-0 cho Liverpool.

