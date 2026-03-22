Vào mùa check-in, ngắm hoàng hôn tại cánh đồng cỏ lau TP.HCM

|
Cánh đồng cỏ lau nằm trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM (làng đại học Thủ Đức) vốn là bãi đất trống hoang sơ. Vào khoảng tháng 2-4, khi cỏ lau nở rộ, cả khu vực khoác lên sắc trắng bồng bềnh, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm có giữa lòng đô thị, thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc “check-in” đậm chất thơ.
|
Từ khoảng 15h, lượng người đổ về khu vực bắt đầu tăng nhanh. Đông nhất là vào khung giờ hoàng hôn, từ 17h đến 18h, khi ánh sáng dịu xuống, nhuộm sắc trắng ngả vàng, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa “ăn ảnh”.
|
Không ít bạn trẻ sẵn sàng vượt hơn 10 km từ trung tâm thành phố để tìm đến. Phần lớn biết tới địa điểm này qua mạng xã hội, nơi những bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, góp phần biến khu vực thành “tọa độ check-in” nổi bật chỉ trong thời gian ngắn.
|
“Mình thấy địa điểm này trên TikTok nên rủ bạn đến thử. Ngoài đời còn đẹp hơn trong video, không gian rất yên bình và dễ chịu”, Cẩm Ly (sinh viên Đại học Nông Lâm) chia sẻ.
|
“Tụi em không nghĩ giữa TP.HCM lại có một nơi đẹp và nên thơ đến vậy, đến đây như được giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ học”, Minh Thư (học sinh lớp 10 Trường THPT Đào Sơn Tây) nói. Nhóm cho biết tìm đến đây để chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm tuổi học trò: “Chỉ cần đứng vào là đã có ảnh đẹp”.
|
Đa số người tìm đến cánh đồng cỏ lau là các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên, để lưu lại những khoảnh khắc giản dị giữa không gian thiên nhiên. Nhiều người tranh thủ ánh sáng đẹp vào buổi chiều để chụp những bộ ảnh mang phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo.
|
Một số bạn trẻ còn hái cỏ lau để làm phụ kiện khi chụp ảnh, tạo thêm điểm nhấn nhẹ nhàng và phù hợp với khung cảnh thơ mộng của cánh đồng.
|
Không gian rộng, thoáng và nhiều gió cũng là điểm cộng khiến nơi đây trở nên khác biệt so với các địa điểm check-in khác trong thành phố. Giữa nhịp sống nhanh và ồn ào, cánh đồng cỏ lau mang lại cảm giác thư giãn, giúp nhiều người tạm rời xa áp lực thường ngày để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.
|
Một số bạn trẻ cho biết họ không chỉ đến để chụp ảnh mà còn tranh thủ ngồi lại trò chuyện, ngắm hoàng hôn và tận hưởng không khí ngoài trời. Những buổi chiều đơn giản như vậy lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với nhiều người.
|
Để đảm bảo an toàn cho người tham quan, tại khu vực cánh đồng cỏ lau đã được gắn bảng cảnh báo để nhắc nhở người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến chụp ảnh, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển trong khu vực.
|
Trong những ngày thời tiết nắng đẹp, lượng người đến đây có xu hướng tăng mạnh vào cuối tuần. Nhiều nhóm bạn chọn đi theo nhóm để vừa chụp ảnh, vừa có thêm những trải nghiệm chung. Không khí tại cánh đồng vì thế trở nên nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, thư thái vốn có.
|
Với vẻ đẹp mộc mạc, không gian thoáng đãng, dễ tiếp cận, nơi đây mang lại cảm giác “chữa lành”. Giữa nhịp sống đô thị gấp gáp và áp lực thường trực, những khoảng không rộng, yên tĩnh như vậy dần trở thành lựa chọn thực tế để cân bằng lại tinh thần, đặc biệt với giới trẻ.