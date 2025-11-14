Check-in cánh đồng lau trắng muốt ở Đà Nẵng

Những ngày này, các cánh đồng cỏ lau ở Đà Nẵng đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Trên những bãi đất trống ven sông Hàn, dọc đường Lê Văn Duyệt và khu vực cuối tuyến Lê Đức Thọ - Hoàng Sa, cỏ lau trắng ngà đua nở, tạo nên khung cảnh nên thơ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dạo chơi, chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp của mùa.

Mùa cỏ lau thường bắt đầu từ cuối tháng 10 và kéo dài đến giữa tháng 12, trong đó đầu tháng 11 là thời điểm đẹp nhất. Loài cỏ dại này mang vẻ đẹp hoang sơ, dịu dàng, gợi cảm giác bình yên giữa lòng phố thị.

Không khó bắt gặp từng nhóm bạn trẻ và du khách tìm đến dạo chơi, chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc giữa biển cỏ lau trắng muốt.

"Những ngày này, cánh đồng cỏ lau thu hút rất đông bạn trẻ đến chụp hình. Em cũng không bỏ lỡ cơ hội để lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp giữa khung cảnh nên thơ này", Thanh Phương chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tìm đến cánh đồng cỏ lau để chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc.

Dưới ánh nắng vàng dịu, những khóm lau lấp lánh, phất phơ trong gió, tạo nên khung cảnh đẹp nên thơ.

Cánh đồng cỏ lau trên đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh) cũng đang vào độ rực rỡ nhất.

Mang vẻ đẹp tự nhiên, cánh đồng cỏ lau trở thành điểm check-in hấp dẫn. Nhiều nhiếp ảnh gia, người yêu thiên nhiên chọn thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn để săn những bức ảnh đẹp nhất.

Càng về chiều, khi hoàng hôn buông xuống, cả cánh đồng cỏ lau trở nên mờ ảo, những bông lau trắng ngà ánh lên sắc vàng dịu, đung đưa theo gió tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn khiến ai đi ngang qua cũng muốn dừng chân ngắm nhìn.

