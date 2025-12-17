Vantage tổ chức APAC Gala Dinner lần đầu tiên tại Việt Nam

Nhà môi giới đa tài sản toàn cầu Vantage tổ chức APAC Gala Dinner 2025, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho kỷ nguyên phát triển mới tại Việt Nam.

Sự kiện quy tụ các đối tác, khách hàng và đại diện ngành đến từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó nhấn mạnh cam kết của Vantage trong việc mở rộng sự hiện diện tại khu vực.

Vantage tổ chức sự kiện cấp khu vực lần đầu tại Việt Nam.

Đêm gala mang đến cho khách mời trải nghiệm cao cấp, kết hợp hài hòa giữa câu chuyện thương hiệu, trình diễn nghệ thuật văn hóa Việt Nam và góc nhìn kinh doanh. Chương trình mở đầu bằng hành trình chào đón ấn tượng với hệ thống ánh sáng và trò chơi thực tế. Sau đó, khách mời tiếp tục thưởng thức màn trình diễn khai mạc tại khán phòng, tạo nền cho đêm sự kiện tôn vinh sự xuất sắc, đoàn kết và khát vọng đổi mới.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là phần điểm lại hành trình phát triển của Vantage và triển vọng 2026, nhấn mạnh đà tăng trưởng của công ty trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời chia sẻ các sáng kiến chiến lược cho năm tới. Nhiều chuyên gia nhận xét việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho sự kiện cho thấy sự đánh giá cao của Vantage đối với thị trường Việt Nam trong bức tranh tài chính khu vực.

Xuyên suốt bữa tiệc, khách tham dự được thưởng thức hai màn trình diễn đặc sắc Luminous Fusion Symphony và Heritage of Prosperity, kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh văn hoá Việt Nam. Cả hai tiết mục đều được dàn dựng nhằm phản chiếu các trụ cột thương hiệu của Vantage gồm tốc độ, độ chính xác và sự tinh tế, đồng thời tôn vinh sự đa dạng và năng động của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sự kiện cũng tôn vinh những thành tựu xuất sắc thông qua Lễ trao giải gồm nhiều hạng mục, ghi nhận các đối tác có hiệu suất nổi bật trên toàn khu vực. Các giải thưởng bao gồm Partner of the Year, Best Education Provider, Fastest Growing Partner, Best EA Development Award, Best Influencing Award và Speed-win Excellence Award. Các cá nhân và đơn vị được vinh danh đã lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ với những bức ảnh chính thức tại khu vực sân khấu vinh danh của sự kiện.

Bên cạnh việc kỷ niệm các cột mốc kinh doanh, Vantage còn giới thiệu các hoạt động tạo tác động xã hội thông qua một phân đoạn dành riêng cho hạng mục CSR và từ thiện. Phần trình bày nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng và thúc đẩy những thay đổi tích cực tại các thị trường mà Vantage đang hoạt động.

Tăng thêm sự hào hứng cho đêm tiệc là ba vòng quay may mắn, mang đến không khí phấn khích. Chương trình khép lại bằng video hé lộ định hướng triển vọng của Vantage cho năm sau, tiếp nối là bữa tiệc sôi động với phần trình diễn của DJ Mie - một trong những DJ hàng đầu tại Việt Nam.

DJ Mie khuấy động không khí đêm tiệc.

Các đại diện trong ngành đánh giá gala lần này là một trong những sự kiện APAC ấn tượng nhất của Vantage từ trước đến nay, cả về quy mô lẫn khâu tổ chức. Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh thành tựu của các đối tác mà còn là nền tảng để củng cố mục tiêu của Vantage trong việc nâng tầm tiêu chuẩn giao dịch và thắt chặt quan hệ hợp tác tại khu vực đang tăng trưởng nhanh châu Á - Thái Bình Dương. Khi bước sang năm 2026, sự thành công của sự kiện đánh dấu một chương quan trọng trong hành trình mở rộng khu vực của Vantage.