Vantage ‘góp tiền, góp sức’ cứu trợ hỏa hoạn tại Hong Kong, Trung Quốc

Nhiều công ty fintech, trong đó có Vantage, đã chung tay đóng góp hơn 10 triệu HKD cho các tổ chức từ thiện nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ và phục hồi sau thảm họa.

Vụ hỏa hoạn cấp 5 nghiêm trọng tại khu chung cư Hồng Phúc Uyển (Hong Fu Court), Đại Bố, Hong Kong (Trung Quốc) vừa qua khiến hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, nhiều công ty fintech, trong đó có Vantage, đã chung tay đóng góp hơn 10 triệu HKD cho các tổ chức từ thiện, hỗ trợ thiết thực cho công tác cứu trợ và phục hồi sau thảm họa.

Người dân cho biết dù vụ hỏa hoạn khiến cả thành phố bàng hoàng, điều khiến họ cảm thấy ấm lòng là sự vào cuộc nhanh chóng của doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Đặc biệt, nhiều nhân viên từ một số công ty đã tự nguyện tham gia hỗ trợ tại hiện trường. Người dân cũng tận mắt thấy đội ngũ Vantage có mặt để phụ giúp phân loại nhu yếu phẩm và hỗ trợ khẩn cấp - tinh thần được mô tả là “vừa chung tay góp tiền, vừa trực tiếp góp sức”.

Nhiều nhân viên từ một số công ty và tổ chức cộng đồng tự nguyện tham gia hỗ trợ hiện trường.

Nhiều tổ chức thiện nguyện đánh giá cao sự phối hợp giữa nguồn lực tài chính và sự đóng góp cả tài chính và nhân lực từ doanh nghiệp. Đối với tình hình hiện tại, đây là nguồn động lực quan trọng giúp quá trình khắc phục hậu quả diễn ra nhanh hơn. Điều này phản ánh rõ tinh thần trách nhiệm và sự nhân ái của tổ chức doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn.

Khi công tác cứu hộ và tái thiết cuộc sống vẫn đang tiếp tục, cộng đồng người dân kỳ vọng có thêm nhiều đơn vị chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân bị ảnh hưởng vượt qua giai đoạn thử thách.