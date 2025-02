Văn Toàn tạo hình trái tim với Hòa Minzy

Ở buổi livestream tối 25/2, Hòa Minzy xuất hiện duyên dáng trong bộ áo tứ thân cùng khăn mỏ quạ đậm chất Bắc Bộ. Nữ ca sĩ nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái trò chuyện và có những khoảnh khắc thân thiết bên Văn Toàn.

Hòa Minzy còn có những cử chỉ cực "tình", như ôm tay, chạm má kiểm tra xem cậu bạn thân cạo râu có sạch không. Những khoảnh khắc đáng yêu khiến fan "đẩy thuyền" mạnh mẽ, liên tục thả tim và bình luận rôm rả.

Về phần Văn Toàn, anh chàng cũng chịu khó tương tác khi liên tục trêu đùa, cười tươi trước những lời nói đáng yêu của Hòa Minzy. Đặc biệt, nam cầu thủ còn hào hứng đòi bạn thân tặng quà, khiến bầu không khí buổi livestream trở nên vui nhộn.

Đỉnh điểm là khi Hòa Minzy rời đi để chuẩn bị hát live, Văn Toàn không quên gọi với theo "Người đẹp", khiến fan thêm phấn khích. Cả hai cũng dùng tay tạo hình trái tim và cười rạng rỡ. Cư dân mạng hài hước gọi Hòa Minzy là "vợ trên mạng" của Văn Toàn.

Văn Toàn và Hòa Minzy nhiều lần bị ghép đôi, bởi cả hai vốn có tình bạn thân thiết suốt nhiều năm qua. Cả hai liên tục phủ nhận chuyện hẹn hò, đồng thời thoải mái trêu đùa và dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào.

Hòa Minzy từng tiết lộ Văn Toàn là cầu thủ đầu tiên cô quen. Cả hai có tình bạn hơn 10 năm và hỗ trợ nhau lúc khó khăn. Nữ ca sĩ cho biết cô và Văn Toàn đều vô tư, hồn nhiên và "sẽ không bao giờ đánh mất tình bạn này để đánh đổi điều gì".

Ngoài Văn Toàn, nữ ca sĩ cũng chơi thân với Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Hà Đức Chinh. Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995. Năm 2014, cô tham gia Học viện ngôi sao và giành giải quán quân.

