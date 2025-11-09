Văn Quyến, Công Vinh tái hiện hình ảnh ‘song sát’ một thời

|
Sự kiện diễn ra ở TP.HCM tối 8/11, theo đó có sự góp mặt của nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam, như Thế Anh, Văn Quyến, Công Vinh, Hồng Sơn, Tài Em...
|
Công Vinh là một trong những cựu danh thủ gây chú ý tại sự kiện. Dù đã giải nghệ, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam vẫn giữ được thân hình săn chắc.
|
Văn Quyến đến với sự kiện cùng nụ cười trên môi. Đã lâu rồi Văn Quyến mới xuất hiện trên sân bóng.
Trong quá khứ, Văn Quyến từng là một trong những tài năng tấn công nổi bật của bóng đá Việt Nam.
Còn cựu tiền đạo người Nghệ An, Công Vinh giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam.
|
Hình ảnh Văn Quyến, Công Vinh cùng xuất hiện trên sân làm gợi lại khoảnh khắc cặp "song sát" một thời của bóng đá Việt Nam.
|
Văn Quyến thực hiện pha sút bóng trong trận đấu. Cựu tiền đạo này vẫn cho thấy cảm giác bóng tốt trong các tình huống xử lý.
Công Vinh di chuyển rộng và tham gia vào các tình huống phối hợp trên hàng công.
Trận đấu còn có sự góp mặt của các cựu tuyển thủ Việt Nam thuộc nhiều thế hệ, bên cạnh hai huyền thoại quốc tế Kaka và Luís Figo.
Sự tái xuất của Văn Quyến và Công Vinh đem đến cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ, nhắc lại một thời kỳ đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.