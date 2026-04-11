Văn phòng TP.HCM, Hà Nội vào top đắt đỏ nhất châu Á

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, mặt bằng giá tiếp tục neo cao, Hà Nội và TP.HCM đều lọt top 10 thành phố có giá thuê văn phòng cao nhất châu Á - Thái Bình Dương.

TP.HCM và Hà Nội lọt top 10 thành phố có giá thuê văn phòng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo thị trường mới đây, JLL cho biết TP.HCM và Hà Nội đều lọt top 10 thành phố có giá thuê văn phòng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giá thuê neo cao do nguồn cung hạn chế

Cụ thể, đến hết quý I/2026, giá chào thuê gộp văn phòng hạng A tại khu trung tâm TP.HCM đạt 64,7 USD /m2/tháng, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khu ngoài trung tâm ghi nhận mức trung bình khoảng 36 USD /m2/tháng, giảm nhẹ 0,6%.

Với mặt bằng giá này, TP.HCM nằm trong nhóm 5 thị trường có giá thuê ròng đắt đỏ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ xếp sau Hong Kong, Singapore, Seoul và Tokyo.

Theo sau TP.HCM là Hà Nội, với giá thuê gộp hạng A khu trung tâm đạt khoảng 40,6 USD /m2/tháng, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá thuê duy trì ở mức cao là quỹ đất khu trung tâm ngày càng hạn chế, khiến nguồn cung mới khan hiếm. Dữ liệu từ JLL cho thấy trong quý I, thị trường gần như không ghi nhận thêm dự án hạng A mới, tổng nguồn cung giữ nguyên ở mức 663.613 m2.

Trong bối cảnh đó, tỷ lệ trống toàn thị trường giảm nhẹ xuống còn 18,8%, từ mức 19,4% của quý trước. Sự cải thiện này đến từ lượng hấp thụ ròng tích cực, cùng việc thiếu vắng nguồn cung mới, giúp các diện tích trống dần được lấp đầy.

Dù thị trường đang trong giai đoạn "khoảng lặng" để hấp thụ nguồn cung hiện hữu, các chuyên gia từ Savills nhận định nguồn cung văn phòng hạng A tại TP.HCM vẫn còn hạn chế so với các đô thị lớn trong khu vực như Bangkok, Jakarta hay Singapore.

Tuy nhiên, điểm tích cực là thị trường đang bước vào chu kỳ phát triển mới, với các dự án quy mô lớn, chất lượng cao dần gia nhập, góp phần nâng chuẩn toàn thị trường.

Tại Hà Nội, tổng nguồn cung văn phòng hạng A tính đến quý I/2026 đạt khoảng 592.190 m2. Nguồn cung mới trong quý đến từ dự án The Office (Tiến Bộ Plaza) với khoảng 20.000 m2 tại khu trung tâm. Đây cũng là nguồn cung văn phòng mới hiếm hoi khu vực trung tâm do quỹ đất hạn chế.

Trung tâm tài chính là động lực của thị trường văn phòng TP.HCM

Theo nhận định của Avison Young, thị trường văn phòng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc rõ nét sau chu kỳ phục hồi hậu dịch, với sự thay đổi đồng thời ở cả phía cung và cầu.

Áp lực cạnh tranh gia tăng buộc chủ đầu tư phải linh hoạt hơn trong chiến lược cho thuê, nhưng đồng thời cũng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng lựa chọn cho khách thuê.

Một xu hướng nổi bật được Avison Young nhắc đến là "dịch chuyển theo chất lượng" (flight to quality), khi doanh nghiệp ngày càng ưu tiên các tòa nhà hạng A hoặc dự án mới có tiêu chuẩn cao hơn. Các yếu tố như vị trí, chất lượng vận hành, tiện ích tích hợp và đặc biệt là tiêu chuẩn công trình xanh, ESG đang trở thành tiêu chí quan trọng, nhất là với khối doanh nghiệp đa quốc gia.

Song song đó, mô hình làm việc hybrid tiếp tục định hình lại nhu cầu thuê, khi doanh nghiệp tối ưu diện tích nhưng vẫn chú trọng trải nghiệm không gian làm việc.

Bên cạnh đó, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam cho biết xu hướng dịch chuyển ra các khu vực ngoài trung tâm cũng ngày càng rõ nét, đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội.

"Nguyên nhân đến từ sự chênh lệch về giá thuê, tình trạng giao thông và sự phát triển của các khu đô thị mới với hạ tầng đồng bộ. Các khu vực như Thủ Thiêm hay phía tây Hà Nội đang dần trở thành những điểm đến thay thế hấp dẫn, góp phần hình thành các cực phát triển văn phòng mới trong tương lai", ông bổ sung.

Thực tế, tại TP.HCM, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu Savills nhìn nhận có một sự dịch chuyển đáng kể của các khách thuê cao cấp từ các khu vực truyền thống như quận 1 (cũ), quận 3 (cũ) sang các điểm đến mới như Thủ Thiêm và Phú Mỹ Hưng.

Đáng chú ý, các tòa văn phòng tại Thủ Thiêm từng chịu áp lực nguồn cung khi ra mắt giai đoạn 2023-2024 hiện đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%. "Diện tích trống còn lại rất ít", bà nhấn mạnh.

Các tòa văn phòng ở Thủ Thiêm hiện đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90%, theo Savills. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về phía cầu, theo bà Hương, thị trường TP.HCM hiện chủ yếu được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp FDI. Trong đó, sự phát triển kinh tế cùng lợi thế thu hút vốn đầu tư nước ngoài của thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tiếp tục tạo nền tảng cho nhu cầu thuê văn phòng tăng trưởng ổn định.

Đáng chú ý, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu văn phòng trong tương lai.

Trong 3 năm tới, nguồn cung mới ở TP.HCM dự kiến chỉ khoảng 100.000 m2 từ 4 dự án, mức được Savills đánh giá hoàn toàn nằm trong khả năng hấp thụ của thị trường.

Đặc biệt, dự án VIFC-HCMC khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ gia tăng sức hút cho khu trung tâm, đồng thời thúc đẩy quá trình định vị Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính - văn phòng mới của thành phố.