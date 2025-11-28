Van Persie giải thích lý do thật sự khi cho con trai ra mắt

Robin van Persie khẳng định việc tung con trai Shaqueel vào sân trong trận Feyenoord thua Celtic 1-3 tại Europa League là quyết định thuần chuyên môn.

Van Persie giữ nguyên tắc, không ngoại lệ cho con trai.

Shaqueel, 19 tuổi, từng trải qua hai năm tại học viện Man City trước khi trở lại Feyenoord năm 2017. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 2022 và lần đầu được đăng ký thi đấu ở trận gặp NEC Nijmegen cuối tuần trước. Đến chuyến làm khách tại Celtic rạng sáng 28/11, tiền đạo trẻ được trao cơ hội ra mắt đội một ở phút 81.

“Đó là quyết định của một HLV, không phải của người cha. Đội cần bàn thắng và Shaqueel là mẫu cầu thủ có thể ghi từ nhiều góc độ”, HLV Van Persie của Feyenoord nói.

Khoảnh khắc này đặc biệt với cả hai, nhưng Van Persie cho biết ông không để cảm xúc chi phối: “Tất nhiên, với tư cách người cha, tôi tự hào. Nhưng lúc đó tôi tập trung vào công việc, giống như Shaqueel”.

Tiền đạo sinh tại London chỉ có một cú dứt điểm trong vòng cấm và chưa kịp tạo dấu ấn, bởi Feyenoord thủng lưới ngay một phút sau khi anh vào sân. Dù vậy, Van Persie khẳng định ông coi con trai như mọi cầu thủ khác trong đội.

“Chúng tôi thống nhất điều này từ vài năm trước. Shaqueel xử lý rất tốt. Khi về nhà, hai cha con sẽ tự hào về nhau. Để có một trận ra mắt, cậu ấy đã phải trải qua cả một quá trình dài và làm việc chăm chỉ”, ông nói.

Van Persie không phải HLV đầu tiên trao cơ hội cho con trai mình. Trước đó, bóng đá châu Âu từng chứng kiến nhiều cặp cha- con cùng xuất hiện trong một đội hình hoặc cùng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.