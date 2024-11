Van Nistelrooy sắp tái xuất

Theo Telegraph, cựu danh thủ của Manchester United đã có những cuộc đàm phán quan trọng với ban lãnh đạo Leicester trong tuần qua. Nếu mọi thứ suôn sẻ, ông sẽ chính thức tiếp quản "Bầy cáo" trước trận đấu với Brentford vào cuối tuần này.

Điểm mấu chốt giúp Van Nistelrooy trở thành ứng viên sáng giá là ông hiện không bị ràng buộc hợp đồng, sau khi rời Manchester United hồi đầu mùa. Trước đó, ông làm HLV tạm quyền tại Old Trafford trong 4 trận, sau khi Erik ten Hag bị sa thải.

Ban lãnh đạo Leicester cân nhắc nhiều lựa chọn, bao gồm Graham Potter và David Moyes, nhưng cuối cùng họ loại bỏ các ứng viên này để đặt niềm tin vào Van Nistelrooy. Dù được xem là một quyết định táo bạo, HLV người Hà Lan mang đến những kinh nghiệm đáng kể từ thời gian dẫn dắt PSV Eindhoven, nơi ông giành chức vô địch Cúp KNVB mùa 2022/23, và vai trò trợ lý HLV đội tuyển Hà Lan tại Euro 2020.

Trong thời gian làm HLV tạm quyền tại Manchester United, Van Nistelrooy giúp đội bóng giành hai chiến thắng trước chính Leicester của Cooper - một ở Cúp Liên đoàn và một tại Premier League.

Van Nistelrooy cũng là một trong những HLV trẻ đầy triển vọng, với tấm bằng Pro-License của UEFA và kinh nghiệm huấn luyện tại các giải đấu lớn.

Leicester hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Lịch thi đấu trước mắt không hề dễ dàng với các đối thủ như Brentford, West Ham, Brighton, Newcastle và Wolves trước Giáng sinh. Sau đó, họ sẽ phải đối mặt với Liverpool và Manchester City trong những ngày cuối năm.

Steve Cooper, người tiền nhiệm của Van Nistelrooy, bị sa thải sau thất bại 1-2 trước Chelsea vào cuối tuần trước. Cooper chỉ dẫn dắt đội trong 12 trận, nhưng kết quả không như mong đợi đã khiến ông phải rời ghế HLV.

Van Nistelrooy, từng là biểu tượng của bóng đá châu Âu khi khoác áo các CLB lớn như Manchester United, Real Madrid và PSV Eindhoven, được kỳ vọng sẽ đem đến làn gió mới và vực dậy Leicester trong giai đoạn khó khăn này.

