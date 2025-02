Dấu chấm hết cho Arsenal

Arsenal có cơ hội rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 5 điểm, tạo áp lực trước trận đại chiến với Man City ở vòng 26 Premier League. Nhưng thay vì một màn trình diễn bùng nổ, họ lại tự chìm trong sự bạc nhược, để West Ham giáng một đòn nặng nề vào tham vọng chinh phục danh hiệu.

Trước giờ bóng lăn, không khí trên sân vẫn tràn đầy kỳ vọng. CĐV Arsenal hát vang North London Forever, nhưng dường như chỉ hát theo thói quen, như một nghi thức hơn là lời khẳng định về niềm tin. Emirates sáng bóng, rực rỡ như thường lệ, nhưng những cảm xúc thật sự mãnh liệt lại thiếu vắng.

Đây đáng lẽ phải là trận đấu Arsenal thể hiện khát khao, biến áp lực thành động lực để bám đuổi Liverpool. Nhưng thay vì tạo ra một thế trận áp đảo, họ lại mong đợi West Ham tự mắc sai lầm. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Sự chờ đợi đó phản tác dụng.

Ngay từ những phút đầu tiên, Arsenal để lộ sự thiếu tập trung. Họ nhập cuộc rời rạc, thiếu sức sống, và đó là tất cả những gì West Ham cần để trấn an tinh thần. Mikel Arteta, với sự thẳng thắn hiếm thấy, thừa nhận rằng đội bóng của ông đã lơ là ngay từ đầu, và điều đó cho phép đối thủ dần tự tin, rồi bắt đầu chơi táo bạo hơn.

Có một sự im lặng kỳ lạ từ trên khán đài. Không phải vì bất ngờ, mà có lẽ vì các CĐV Arsenal nhìn thấy điều này trước đó - sự chững lại, sự thiếu bản lĩnh vào thời điểm quan trọng. Khi niềm tin bắt đầu lung lay, nó lan nhanh như virus, và ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể phủ nhận cảm giác bất an đang bao trùm Emirates.

Trước trận đấu, cái tên Mikel Merino được xướng lên và nhận được tràng pháo tay lớn hơn thường lệ. Tiền vệ người Tây Ban Nha từng gây ấn tượng khi vào sân đá tiền đạo trước Leicester và ghi hai bàn quyết định. Nhưng đó là câu chuyện của một trận đấu mà tất cả đều nghĩ rằng Arteta đã có một "nước đi thiên tài".

Thực tế, Merino chỉ đơn giản là một tiền vệ bị đẩy lên đá cao hơn, và điều đó thể hiện rõ trước West Ham. Anh lúng túng, không biết nên pressing hay giữ vị trí, di chuyển thiếu tự tin. Và rồi, những lời khen ngợi trước đó nhanh chóng biến thành những câu hỏi: Tại sao Arsenal không mua một trung phong thực thụ?

Hàng công bế tắc khiến bầu không khí trên khán đài thêm phần ngột ngạt. Đội bóng mà Arsenal bám đuổi - Liverpool - sở hữu một loạt lựa chọn chất lượng, đến mức Arne Slot có thể tùy ý thay đổi như một vị hoàng đế kiêu kỳ chọn màu áo choàng. Trong khi đó, Arsenal lại loay hoay với những phương án chắp vá.

Nếu hàng công gây thất vọng, thì hàng thủ Arsenal còn tệ hơn. West Ham không cần một kế hoạch quá phức tạp để đánh bại họ. Aaron Wan-Bissaka băng xuống cánh phải mà chẳng gặp phải sự cản trở nào đáng kể trước khi căng ngang cho Jarrod Bowen - người chạy suốt chiều dài sân để đón bóng và dứt điểm. Đó không phải là một pha bóng xuất thần, mà đơn giản là bởi hàng thủ Arsenal để mọi thứ diễn ra dễ dàng đến đáng sợ.

Bowen ghi bàn, và không ai ngạc nhiên. Khoảnh khắc đó giống như một tay đua xe đạp nhìn thấy một con nai trên đường - thú vị nhưng chẳng có gì đặc biệt. Arsenal đã mở toang cánh cửa cho đối thủ, và West Ham chỉ việc bước vào.

Có một chi tiết kỳ lạ khác trong trận đấu này. Đó là thời tiết. Một buổi chiều tháng 2 nhưng lại mang hơi thở của tháng 4. Trời ấm hơn bình thường, găng tay bị tháo ra, áo khoác bung cúc. Và như một quy luật bất thành văn của bóng đá Anh, nếu vào tháng 4 mà khoảng cách là tám điểm, thì cuộc đua vô địch coi như đã kết thúc.

Arsenal có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng với thất bại này, họ không còn quyền tự quyết. Liverpool giờ đây có thể thắng, hòa hoặc mà chẳng cần lo lắng quá nhiều. Không còn ai đứng phía sau để bám đuổi, không còn ai gây áp lực.

Thất bại này không đơn thuần là mất ba điểm. Nó là minh chứng cho một vấn đề lớn hơn. Arsenal vẫn chưa sẵn sàng để trở thành nhà vô địch. Đội bóng của Arteta có thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt, có thể tạo ra những chuỗi trận ấn tượng, nhưng khi đối mặt với áp lực thật sự, họ vẫn lùi bước.

Liverpool và Man City đã quen với cuộc đua đường dài, nơi những cú sảy chân phải được sửa sai ngay lập tức. Nhưng Arsenal? Họ cứ mãi mắc lại những sai lầm cũ - và khi điều đó lặp đi lặp lại, người ta không còn thấy bất ngờ nữa.

Có lẽ, Emirates không còn là nơi Arsenal có thể tạo ra những cuộc lật đổ. Mà thay vào đó, nó đã trở thành nơi khép lại những hy vọng - theo cách đầy tiếc nuối và quen thuộc đến đau lòng.

