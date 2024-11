Kịch bản để Van Nistelrooy tái ngộ Manchester United

Trong 4 trận cầm quân, ông giúp đội giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa, để lại ấn tượng tích cực trước khi Ruben Amorim được bổ nhiệm chính thức. Tuy nhiên, khi Amorim tái cấu trúc ban huấn luyện, Van Nistelrooy buộc phải ra đi, khép lại một chương ngắn ngủi nhưng nhiều điểm sáng.

Hiện tại, cựu tiền đạo huyền thoại này được đồn đoán sẽ sớm trở lại Premier League. Một điểm đến khả thi là Wolverhampton Wanderers, nơi HLV Gary O'Neill chịu áp lực lớn sau khởi đầu đáng thất vọng. Nếu Wolves không cải thiện phong độ trong các trận đấu quan trọng sắp tới, họ có thể cân nhắc thay đổi vị trí HLV, mở ra cơ hội cho Van Nistelrooy.

Bên cạnh Wolves, Leicester City cũng là một ứng cử viên tiềm năng. HLV Steve Cooper của Leicester đối mặt với áp lực lớn khi đội bóng chỉ cách nhóm xuống hạng 3 điểm. Nếu Leicester không cải thiện phong độ trước cuối năm, Van Nistelrooy có thể là một lựa chọn sáng giá nhờ kinh nghiệm từng giúp PSV Eindhoven giành Cúp Quốc gia Hà Lan.

Đáng chú ý, nếu ông nhận lời dẫn dắt Wolves, Van Nistelrooy có thể sớm đối mặt với đội bóng cũ Manchester United trong trận đấu tại sân Molineux thuộc vòng 18 Premier League vào ngày 27/12. Một cuộc tái hợp đầy cảm xúc với “Quỷ đỏ” hứa hẹn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

