Barcelona - khởi đầu lại từ đâu sau cú ngã đau

Thất bại cay đắng 1-2 trước Atletico Madrid ở vòng 18 La Liga hôm 22/12 không chỉ là một cú sốc về kết quả điểm số mà còn là đòn giáng mạnh vào tinh thần của Barcelona. Hàng loạt sai lầm cá nhân cùng những quyết định thiếu đột phá khiến đội bóng xứ Catalonia trắng tay ngay trên sân nhà Olímpic Lluís Companys.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí ảm đạm, HLV Hansi Flick chọn cho mình một cách đối mặt khác - tràn đầy lạc quan và quyết tâm. Sau trận thua Atletico Madrid, phòng thay đồ Barcelona trở thành bức tranh hỗn loạn cảm xúc.

Nhiều cầu thủ như Pedri, Íñigo và Raphinha thể hiện rõ sự thất vọng, trong khi những người như Robert Lewandowski và Dani Olmo lại tự trách về phong độ thiếu đột phá. Tuy nhiên, thay vì trách móc hay tạo thêm áp lực, Flick lại chọn lời động viên.

“Các bạn đã chiến đấu rất tốt, đây chính là tinh thần mà tôi muốn thấy trong phần còn lại của mùa giải”, Flick khích lệ. Ông nhấn mạnh vào những điểm sáng trong lối chơi của Barcelona, dù vẫn không quên đối mặt với những sai lầm, như tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Alexander Sørloth .

Có điều, thông điệp lạc quan của HLV người Đức không ngay lập tức chạm đến được tâm lý của các cầu thủ. Raphinha, người mắc lỗi trong pha chuyền bóng sai dẫn đến bàn thua, công khai nhận lỗi. Trong khi đó, Frenkie de Jong và Ronald Araújo lại bộc lộ quan điểm không hài lòng với vai trò hiện tại trong đội hình.

Một ngày sau thất bại trước Atletico Madrid, thay vì bố trí buổi tập phục hồi như thông thường, Flick tổ chức một buổi nói chuyện nhằm khích lệ tinh thần toàn đội. Trong buổi họp, nhà cầm quân người Đức trình bày quan điểm rằng mặc dù thất bại trước Atletico Madrid, Barcelona đã chứng tỏ sự tiến bộ trong lối chơi đầy đột phá.

“Tôi tin rằng chúng ta đã tiến rất gần đến đẳng cấp mà cả đội hướng tới”, Flick chia sẻ. Ông cũng nhắc nhở cả đội cần quên đi áp lực và hướng đến những mục tiêu cao hơn trong nửa sau mùa giải.

Câu hỏi lớn nhất lúc này đặt ra cho Flick và các học trò là làm thế nào để biến những thất vọng hiện tại thành động lực. Barcelona có những khoảnh khắc chơi hay trước Atletico Madrid, nhưng sự mất tập trung ở những thời điểm quan trọng và khả năng tận dụng cơ hội là hai vấn đề lớn cần khắc phục.

Flick hiểu rõ rằng ở Barcelona, áp lực vốn dĩ đã lớn, và điều này lại càng gia tăng sau chuỗi kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Bayern Munich tin rằng chìa khóa nằm ở tinh thần tập thể và khả năng đoàn kết của đội bóng.

“Chúng ta đã trượt chân, nhưng vẫn đang đứng vững trên con đường phát triển”, Flick nói.

Barcelona đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải, nơi áp lực thành tích đè nặng lên đôi vai của toàn đội. Những trận đấu sắp tới sẽ là thước đo chính xác cho tài năng cầm quân của HLV Flick, cũng như bản lĩnh của từng ngôi sao trên sân cỏ. Dù khó khăn chồng chất, Barca vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Đức.

Câu trả lời cho việc Barcelona có thực sự đột phá trong phần còn lại của mùa giải hay không vẫn đang là bài toán hóc búa. Tuy nhiên, với Flick, tinh thần quyết tâm có lẽ không đủ, nhưng là điều kiện cần để đội bóng tìm lại quãng thời gian huy hoàng.

