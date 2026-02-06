Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

  • Thứ sáu, 6/2/2026 20:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn một số Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Văn kiện Đại hội XIV của Đảng:

- BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG;

- BÁO CÁO TỔNG KẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG 40 NĂM QUA Ở VIỆT NAM;

- BÁO CÁO tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng;

- PHỤ LỤC 4 ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 10 NĂM 2021-2030;

- PHỤ LỤC 5 VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIV.

(Đính kèm các file).

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công tốt đẹp.

39:2333 hôm qua

Thư cảm ơn của Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi thư cảm ơn các đơn vị, lực lượng tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội XIV.

09:49 30/1/2026

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

