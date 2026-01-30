Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thư cảm ơn của Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

  • Thứ sáu, 30/1/2026 09:49 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi thư cảm ơn các đơn vị, lực lượng tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội XIV.

Dai hoi anh 1

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, vừa có Thư cảm ơn gửi các cơ quan, đơn vị, thành viên các Tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới; cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội.

Sau đây là nội dung Thư cảm ơn:

"Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026 tại Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, thành viên các Tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, các cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội đã tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Nhân dịp năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới, trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930-03/02/2026), Tôi xin chúc các đồng chí một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục phát huy trách nhiệm, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng".

