Báo Nga tiếp tục đưa tin đậm nét về Đại hội XIV của Đảng

Báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên bang Nga số ra mới nhất ngày 27/1 tiếp tục có những bài viết về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Phiên bế mạc Đại hội XIV. Ảnh: Nhân Dân

Trên cương vị phóng viên quốc tế có mặt tại Hà Nội để đưa tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Mikhail Kostrikov, Phó Tổng Biên tập Báo Sự thật của Đảng Cộng sản , đã có những ghi chép hiện trường hết sức giá trị ngay từ khi Đại hội khai mạc.

Với tiêu đề “Dưới dấu ấn hòa bình, độc lập và dân chủ”, tác giả bài viết khẳng định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định một tầm nhìn mới về sự phát triển của Việt Nam đến năm 2045 gắn liền với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tác giả mô tả Đại hội XIV bế mạc trong tiếng nhạc quốc ca và quốc tế ca tôn nghiêm, trang trọng và hùng tráng. Ngay sau lễ bế mạc, chủ trì họp báo quốc tế.

Là người may mắn được đặt câu hỏi cho Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Mikhail Kostrikov kể, phòng họp báo chật kín, rất nhiều nhà báo quốc tế mong muốn đặt câu hỏi cho Tổng Bí thư. Do thời gian có hạn, cuộc họp báo diễn ra ngắn gọn, nhưng Tổng Bí thư đã thông tin và chia sẻ nhiều nội dung mới, chất lượng.

Bài viết của ông Mikhail Kostrikov, Phó Tổng Biên tập Báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Phóng viên Mikhail Kostrikov bày tỏ ấn tượng với các câu trả lời của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp báo, đặc biệt khi trả lời câu hỏi của ông, Tổng Bí thư đã dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Nam là một bộ phận của thế giới. Mọi việc trên thế giới đều có quan hệ với Việt Nam và mọi việc ở trong nước cũng có quan hệ với thế giới.

Cũng trên Báo Sự thật, với tiêu đề “Lời thề của những Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, nhà báo Petr Tsvetov khẳng định, Đại hội XIV đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Theo tác giả bài viết, về tầm nhìn và định hướng phát triển, Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh mục tiêu phát triển là kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc…

Các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV là tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm sự đồng bộ, hài hòa giữa tăng trưởng và phát triển; giữa kinh tế, xã hội, môi trường với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữa đổi mới, hoàn thiện thể chế với các chuyển đổi trọng tâm, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Tác giả cho biết, Đại hội XIV đề xuất mô hình phát triển mới cho quốc gia, tập trung vào việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chính, các lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất mới, chất lượng cao sẽ được hình thành với trọng tâm là kinh tế số và kinh tế xanh. Bên cạnh đó, cần phải chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực.

Nhà báo Petr Tsvetov nhấn mạnh, Đại hội đã đặc biệt chú trọng đến quan hệ quốc tế của Việt Nam. Các văn kiện mới của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế được đặt ngang hàng với quốc phòng, an ninh, là những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Phân tích kỹ lưỡng các văn kiện Đại hội, tác giả bài viết nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa Liên bang Nga và Việt Nam rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển năng lượng hạt nhân, công nghệ thông tin, hiện đại hóa đường sắt, giáo dục đại học.