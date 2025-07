Văn hóa liêm chính - nền tảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Văn hóa liêm chính không đơn thuần là tuân thủ pháp luật, các quy định, mà là biểu hiện sâu sắc của đạo đức công vụ, phẩm chất chính trị, ý thức tự giác phòng ngừa của mỗi cán bộ.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ hai khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Quang Vinh.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, yêu cầu nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt trong công tác cán bộ, đặt ra ngày càng cấp thiết. Tham nhũng, tiêu cực không chỉ làm xói mòn lòng tin của Nhân dân mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Trong đó, việc xây dựng và lan tỏa văn hóa liêm chính cần được coi là một giải pháp chiến lược, lâu dài và bền vững.

Văn hóa liêm chính không đơn thuần là sự tuân thủ pháp luật hay các quy định hành chính, mà là biểu hiện sâu sắc của đạo đức công vụ, phẩm chất chính trị và ý thức tự giác phòng ngừa từ bên trong mỗi cán bộ, đảng viên góp phần hình thành môi trường chính trị – hành chính minh bạch, lành mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần “xứng tầm nhiệm vụ, đủ sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân”.

1. Cơ sở lý luận và chính trị về văn hóa liêm chính trong công tác cán bộ

Văn hóa liêm chính là một bộ phận quan trọng trong hệ giá trị đạo đức công vụ, thể hiện phẩm chất, hành vi và thái độ tự giác của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đó không chỉ là yêu cầu về chuẩn mực ứng xử trong môi trường công quyền mà còn là biểu hiện sâu sắc của nội lực đạo đức, năng lực tự kiểm soát và ý thức phụng sự xã hội. Văn hóa liêm chính bao gồm các yếu tố: sự trung thực, công tâm, minh bạch, không vụ lợi, không lạm quyền, cùng với tinh thần trách nhiệm và sự kiên định trước những cám dỗ cá nhân. Đặc biệt, liêm chính không chỉ giới hạn ở hành vi “không tham nhũng” mà còn bao hàm thái độ chủ động phòng ngừa, không thỏa hiệp với cái sai, không dung dưỡng cái xấu, và sẵn sàng đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ cơ quan, tổ chức.

Xét về mặt lý luận, văn hóa liêm chính có mối quan hệ chặt chẽ với đạo đức cách mạng và văn hóa công vụ – những thành tố tạo nên bản sắc và sức mạnh của nền hành chính nhà nước kiểu mới, phục vụ nhân dân. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là nền tảng của người cán bộ, là “gốc” để làm người và làm việc. Người căn dặn: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính là bốn đức cần thiết của người cách mạng. Thiếu một trong bốn đức ấy thì không thành người”[1] là những phẩm chất cốt lõi mà người cán bộ phải rèn luyện thường xuyên để giữ gìn sự trong sạch, xứng đáng là “người đầy tớ trung thành của nhân dân”[2]. Trong đó, “liêm” là một trong bốn tiêu chuẩn đạo đức hàng đầu, đồng thời là điều kiện tiên quyết để “chính”, tức là chính trực, không thiên vị, không vì tư lợi mà làm sai nguyên tắc. Người nhấn mạnh: “Người cách mạng phải liêm khiết. Phải giữ chủ nghĩa cho vững, không được tham lam. Không ham địa vị. Không cầu lợi riêng. Phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.”[3]. Đây không chỉ là lời nhắc nhở đạo đức, mà còn là chuẩn mực chính trị cao cả mà mỗi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện để giữ gìn sự trong sạch và tận tụy vì dân, vì nước.

Văn hóa liêm chính cũng là trụ cột của văn hóa công vụ – nền văn hóa hình thành trong môi trường hành chính công, nơi mà mối quan hệ giữa cán bộ và Nhân dân phải dựa trên sự minh bạch, công khai, công bằng và đạo đức nghề nghiệp. Một nền văn hóa công vụ lành mạnh sẽ là môi trường lý tưởng để nuôi dưỡng và phát huy văn hóa liêm chính. Ngược lại, nếu văn hóa công vụ bị tha hóa bởi chủ nghĩa cơ hội, “lợi ích nhóm”, và sự thiếu gương mẫu của người đứng đầu thì văn hóa liêm chính khó có cơ hội bén rễ, phát triển bền vững.

Quan điểm, đường lối của Đảng ta luôn nhất quán về yêu cầu nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, tiêu cực, trong đó việc xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, tận tụy, vì dân là nội dung cốt lõi. “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực nổi trội, uy tín cao, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, bè phái, ‘lợi ích nhóm’, cục bộ địa phương”[4]. Điều này thể hiện rõ định hướng chiến lược của Đảng: phòng, chống tham nhũng không thể chỉ dựa vào luật pháp và chế tài bên ngoài, mà phải bắt đầu từ việc xây dựng nội lực – cụ thể là văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Việt Nam cũng khẳng định rõ quan điểm coi trọng cơ chế “phòng ngừa tham nhũng” hơn là chỉ xử lý sau khi sai phạm đã xảy ra. Trong đó, điều cốt lõi là nuôi dưỡng “giá trị nội tâm” – tức là sự tự ý thức, tự rèn luyện phẩm chất liêm chính trong mỗi cán bộ, công chức. Các quy định trong luật về công khai, minh bạch tài sản, kê khai thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, luân chuyển cán bộ... đều nhằm tạo dựng một môi trường hành chính trong sạch, lấy phòng ngừa là chính. Tuy nhiên, như các nhà nghiên cứu quản trị công hiện đại cũng chỉ ra, hiệu quả của hệ thống pháp lý phụ thuộc rất lớn vào văn hóa tuân thủ và tinh thần đạo đức bên trong của mỗi cá nhân. Do đó, pháp luật và chính sách chỉ phát huy hiệu quả khi được kết hợp với nền tảng văn hóa liêm chính được xây dựng từ tư tưởng, giáo dục, thực tiễn rèn luyện và môi trường minh bạch.

Có thể thấy rằng văn hóa liêm chính không chỉ là một khái niệm đạo đức chung chung, mà cần được nhìn nhận như một cấu phần có tính chiến lược trong công tác cán bộ, trong quá trình xây dựng Đảng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với tầm quan trọng đó, việc xây dựng và lan tỏa văn hóa liêm chính cần được tiếp cận một cách hệ thống, từ nhận thức đến hành động, từ cá nhân đến tổ chức, từ cơ chế pháp lý đến môi trường văn hóa. Đó là điều kiện tiên quyết để phòng, chống tham nhũng một cách bền vững và hiệu quả, đồng thời bảo đảm cho sự phát triển liêm chính, chuyên nghiệp và nhân văn của bộ máy hành chính nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân.

2. Thực trạng văn hóa liêm chính trong công tác cán bộ hiện nay

Trong thời gian qua, công cuộc xây dựng và hoàn thiện văn hóa liêm chính trong công tác cán bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả. Đảng ta đã ban hành và thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng nhằm chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong đó có thể kể đến các nghị quyết như Nghị quyết số 12-NQ/TW (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI) ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết số 04-NQ/TW (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) ngày 30/10/2016của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết số 21-NQ/TW( Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII) ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2023của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. Song song với đó, các cơ quan chức năng đã được kiện toàn, hoạt động ngày càng quyết liệt, đồng bộ và có chiều sâu, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Đáng ghi nhận là sự xuất hiện của một số mô hình, điển hình cán bộ tiêu biểu về đạo đức, trách nhiệm và liêm chính, trở thành tấm gương trong hệ thống chính trị như ông Nguyễn Ngọc Hào ở Hải Dương tự nguyện hiến hơn 100 m² đất, vận động nhân dân đóng góp hơn 480 triệu đồng xây dựng đường giao thông cộng đồng, cùng việc tiết kiệm hỗ trợ người nghèo bằng tiền lương và ngày công lao động gần 20 triệu đồng; trong đó hộ sản xuất giỏi tiết kiệm đến 400 triệu đồng để giúp bà con vùng sâu khó khăn [5]. Không ít địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng các chuẩn mực văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng hành chính gắn với phẩm chất liêm chính. Một số cơ quan, tổ chức đã triển khai áp dụng bộ quy tắc ứng xử nội bộ, thiết lập cơ chế giám sát nội bộ, tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp, từng bước hình thành môi trường công sở công khai, minh bạch, hướng tới văn hóa liêm chính bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn cũng cho thấy nhiều biểu hiện đáng lo ngại liên quan đến sự suy giảm chuẩn mực đạo đức, lối sống, và đặc biệt là sự yếu kém trong nhận thức và thực hành văn hóa liêm chính ở một bộ phận cán bộ, công chức. Tình trạng lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân, “chạy chức, chạy quyền”, “chạy luân chuyển”, “chạy quy hoạch”… vẫn chưa được đẩy lùi triệt để. Không ít vụ việc cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự tha hóa quyền lực trong công tác cán bộ.

Đáng lưu ý, tình trạng “nể nang, né tránh, ngại va chạm”, thiếu tinh thần tự phê bình và phê bình trong nội bộ cơ quan, tổ chức là rào cản lớn trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm. Tâm lý “an phận”, “làm cho xong việc”, “giữ mình không đụng chạm” đã làm xói mòn tinh thần dấn thân, đấu tranh với tiêu cực. Nhiều cán bộ biết sai nhưng không dám nói, thấy vi phạm nhưng không báo cáo, dẫn đến hiện tượng “trên nóng, dưới lạnh” và kéo dài thời gian xử lý những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ.

Một biểu hiện khác cần được cảnh báo là sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, diễn ra âm thầm nhưng dai dẳng trong một bộ phận cán bộ. Đây là mảnh đất màu mỡ cho sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến tính trung thành với Đảng, lòng tận tụy với nhân dân và trách nhiệm với công vụ. Khi cán bộ không còn ý thức phụng sự, không còn xem liêm chính là nguyên tắc sống, thì hành vi tham nhũng, tiêu cực dễ dàng phát sinh từ những lợi ích vụn vặt nhất.

Phân tích nguyên nhân của thực trạng nêu trên, có thể nhận thấy

Thứ nhất, sự nhận thức chưa đầy đủ, thậm chí lệch lạc về vai trò của văn hóa liêm chính. Trong nhiều trường hợp, liêm chính bị hiểu đơn thuần là “không nhận hối lộ”, mà không thấy được bản chất sâu xa là sự công tâm, chính trực trong từng quyết định, hành động và thái độ. Khi chưa coi liêm chính là giá trị sống, là thước đo phẩm chất người cán bộ, thì việc xây dựng một nền hành chính liêm chính chỉ dừng lại ở khẩu hiệu.

Thứ hai, cơ chế giám sát và kiểm tra nội bộ còn hình thức, thiếu tính răn đe và minh bạch. Nhiều quy trình bổ nhiệm, đánh giá cán bộ vẫn còn nặng về hình thức, thiếu tính cạnh tranh công khai, chưa đảm bảo nguyên tắc lựa chọn đúng người, đúng việc. Công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời phát hiện sai phạm từ sớm, từ xa. Trong khi đó, cơ chế bảo vệ người tố giác tiêu cực chưa thật sự hiệu quả, làm giảm động lực phản biện từ nội bộ.

Thứ ba, một nguyên nhân mang tính hệ thống là sự thiếu gắn kết giữa xây dựng văn hóa liêm chính với cải cách hành chính và đổi mới công tác cán bộ. Văn hóa liêm chính không thể phát huy trong môi trường hành chính quan liêu, rườm rà, thiếu minh bạch; càng không thể bén rễ nếu công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ vẫn dựa trên quan hệ, cảm tính hoặc lợi ích nhóm. Cải cách hành chính và đổi mới công tác cán bộ cần song hành với xây dựng văn hóa liêm chính như một chỉnh thể thống nhất.

Từ thực trạng nêu trên, có thể thấy rằng, dù đã có nhiều nỗ lực và kết quả bước đầu, nhưng văn hóa liêm chính trong công tác cán bộ ở nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Việc nhận diện rõ những biểu hiện, nguyên nhân và rào cản là bước đi quan trọng để đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp với bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP/LS.

3. Giải pháp xây dựng văn hóa liêm chính – nền tảng bền vững trong công tác cán bộ

Quan điểm xuyên suốt trong các văn bản của Đảng ta cho thấy, cùng với việc không ngừng đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tất cả các lĩnh vực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng ta ngày càng quyết tâm cao phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “…để chốt này thực sự rắn chắc, cứng cáp cho công việc trôi chảy, suôn sẻ” đòi hỏi sự quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.[6]Văn hóa liêm chính không thể tự hình thành trong một môi trường thiếu chuẩn mực, thiếu minh bạch và thiếu hành động gương mẫu từ chính những người có trách nhiệm cao nhất. Do đó, giải pháp phải bắt đầu từ việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy giáo dục, cải thiện môi trường công vụ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân và truyền thông.

Một là, cần hoàn thiện thể chế, quy định về chuẩn mực đạo đức và văn hóa công vụ. Hệ thống pháp luật và quy định nội bộ về chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức cần được cụ thể hóa, thống nhất và có tính khả thi. Việc ban hành bộ quy tắc ứng xử rõ ràng, cụ thể, có tính chế tài là rất cần thiết để định hướng hành vi công vụ và xử lý vi phạm kịp thời. Đồng thời, cần rà soát và cải tiến quy trình bổ nhiệm, đánh giá cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, trên cơ sở năng lực thực tiễn và phẩm chất đạo đức, tránh tình trạng “hình thức hóa tiêu chuẩn”, dễ bị thao túng bởi lợi ích nhóm hoặc cảm tính cá nhân. Việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ phải được coi là khâu đột phá trong phòng, chống tham nhũng.

Hai là, phải tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đạo đức liêm chính cho cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp mang tính nền tảng, lâu dài. Nội dung giáo dục văn hóa liêm chính cần được tích hợp vào chương trình đào tạo cán bộ ở tất cả các cấp, từ cơ sở đến cấp chiến lược. Giáo dục liêm chính không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà phải gắn với các tình huống thực tiễn, phương pháp xử lý tình huống đạo đức công vụ, giúp cán bộ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực tự nhận thức và phòng ngừa sai phạm từ bên trong. Đồng thời, cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc thực hành liêm chính. Bởi như Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Khi người lãnh đạo thể hiện sự liêm chính trong lời nói và hành động, sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Ba là, phải xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công khai – nền tảng cho liêm chính. Văn hóa không thể phát triển trong một môi trường thiếu minh bạch và thiếu động lực hành động chính trực. Do đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị cán bộ, từ tuyển dụng, luân chuyển, đánh giá đến khen thưởng, kỷ luật, để giảm thiểu sự can thiệp chủ quan và tăng tính công khai, kiểm soát. Đồng thời, cần cải cách chế độ tiền lương gắn với kết quả công việc, đảm bảo đời sống vật chất cho cán bộ một cách chính đáng, từ đó giảm động cơ vụ lợi cá nhân và thúc đẩy tinh thần phụng sự. Chính sách tiền lương, đãi ngộ cần được xem như một phần cấu thành của văn hóa liêm chính, bởi nếu cán bộ không được đảm bảo tối thiểu về thu nhập, rất khó để yêu cầu họ liêm chính một cách bền vững.

Bốn là, cần phát huy vai trò của giám sát xã hội và báo chí trong việc kiến tạo văn hóa liêm chính. Cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ cần được bổ trợ bằng các hình thức giám sát từ bên ngoài, đặc biệt là từ nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, và báo chí. Muốn vậy, phải thiết lập cơ chế phản ánh, tố giác tiêu cực hiệu quả, được bảo vệ và khuyến khích, giúp người dân và cán bộ trong nội bộ tổ chức có thể lên tiếng mà không sợ bị trù dập, trả thù. Bên cạnh đó, báo chí cần được tạo điều kiện phát huy vai trò “cầu nối” giữa nhân dân với chính quyền, là “tai mắt” giúp phát hiện, lên án kịp thời những biểu hiện suy thoái, vi phạm đạo đức công vụ. Để làm được điều này, cần xây dựng đội ngũ nhà báo cách mạng có bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ vững vàng và đạo đức nghề nghiệp cao, biết chọn đúng vấn đề, phản ánh khách quan, xây dựng, góp phần thúc đẩy liêm chính trong xã hội và bộ máy hành chính.

Từ đó nhận thức được rằng việc xây dựng văn hóa liêm chính trong công tác cán bộ không phải là một giải pháp đơn lẻ, mà là một chiến lược tổng thể cần sự phối hợp chặt chẽ giữa thể chế, con người, môi trường và xã hội. Chỉ khi mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, hành động đúng và sống đúng với giá trị liêm chính, thì mới có thể hình thành một nền văn hóa công vụ bền vững – nơi cái đúng được bảo vệ, cái sai bị loại bỏ, và lợi ích chung được đặt lên trên hết. Đó không chỉ là giải pháp cho phòng, chống tham nhũng, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công phường Sài Gòn trong ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp tại TP.HCM hôm 1/7. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền hành chính phục vụ, văn hóa liêm chính đóng vai trò then chốt và lâu dài, đặc biệt trong công tác cán bộ – lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lãnh đạo, quản lý và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Liêm chính không chỉ là một phẩm chất cá nhân đáng quý, mà cần trở thành chuẩn mực văn hóa tổ chức, một hệ giá trị nền tảng được thẩm thấu trong từng nguyên tắc điều hành, cơ chế vận hành và mối quan hệ công vụ. Khi đó, sự liêm chính sẽ không còn là ngoại lệ, mà trở thành “luật bất thành văn” dẫn dắt hành vi của cán bộ, đảng viên.

Việc xây dựng văn hóa liêm chính phải được xem là một bước đi chiến lược, nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân – nguồn lực chính trị quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp phát triển đất nước. Để làm được điều đó, cần có sự đồng bộ, quyết liệt và kiên trì từ mọi phía: từ tổ chức Đảng, cơ quan công quyền, các tổ chức xã hội, đến từng cán bộ, đảng viên. Mỗi người, trước hết bằng hành vi cụ thể, phải là một tác nhân lan tỏa giá trị liêm chính, góp phần định hình một nền công vụ minh bạch, chuyên nghiệp, vì dân. Đó là con đường không dễ, nhưng nhất thiết phải đi nếu chúng ta muốn có một đội ngũ cán bộ đủ tâm – tầm – tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám liêm chính đến cùng.

Tài liệu tham khảo 1. Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tr. 291. 2. Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 6, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tr. 109–110. 3. Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 6, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, tr. 497. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tập I, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tr. 162. 5. Báo Nhân dân điện tử, Hải Dương xây dựng và làm theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, 03/04/2013, Hải Dương xây dựng và làm theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh | Báo Nhân Dân điện tử 6. Nghị quyết số 12-NQ/TW (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI) ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. 7. Nghị quyết số 04-NQ/TW (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 8. Nghị quyết số 21-NQ/TW( Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII) ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 9. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. 10. Phạm Thị Thanh Trà, Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, H.2024.