Văn kiện được hoàn thiện thêm một bước song còn nhiều việc phải làm

Sáng 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì làm việc với Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội, Thường trực Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng và Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến về việc tiếp thu hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ sau khi tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, đã đủ các điều kiện để gửi đến đại hội đảng các cấp tham gia ý kiến. Đồng thời, đây cũng là tài liệu quan trọng để các cấp, các ngành làm căn cứ xây dựng, bổ sung, hoàn thiện văn kiện đại hội đảng của cấp mình.

Để triển khai các bước tiếp theo, Tổng Bí thư đề nghị Thường trực Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo các văn kiện, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến trong cuộc họp, đảm bảo tính văn kiện ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, rà soát kỹ lưỡng câu chữ, cách diễn đạt, để báo cáo với Thường trực Ban Bí thư xem xét; phối hợp với Văn phòng Trung ương để gửi tài liệu này đến các đơn vị, địa phương trong ngày 31/7.

Tổng Bí thư lưu ý mặc dù các văn kiện này đã được hoàn thiện thêm một bước song còn rất nhiều việc phải làm để các văn kiện đạt chất lượng cao, thực sự là ngọn đuốc soi đường và là cẩm nang hành động cho toàn Đảng.

Trong giai đoạn tới, song song với việc gửi đại hội đảng các cấp đóng góp ý kiến, Thường trực các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động nghiên cứu, rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Quá trình này phải làm thường xuyên, liên tục cho đến khi các văn kiện được đại hội thông qua để tổ chức, triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính rà soát các nội dung trong báo cáo, nhất là chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tính toán khả năng huy động nguồn lực, khả năng đáp ứng nguồn vốn, các điều kiện để tổ chức thực hiện.

Nhiều đề án, dự án, công trình được đề cập trong chương trình phải tính toán sơ bộ về điều kiện triển khai thực hiện; phải xác định rõ việc nào làm trước, việc nào làm sau, mang lại hiệu quả và phải tính đến yếu tố ổn định phát triển.

Một số công trình trọng điểm, có tính dẫn dắt, phải được ưu tiên, tránh tình trạng đề ra quá nhiều đề án, dự án nhưng nguồn lực không đáp ứng được hoặc là không đạt được yêu cầu chung. Đây chính là nội dung quan trọng để đảm bảo tính khả thi và tính hành động của văn kiện lần này.

Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan tiếp tục rà soát các nội dung của báo cáo chính trị mới, kèm theo các chương trình hành động để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện những việc, nội dung có thể triển khai được trong năm 2025 và tạo nền tảng để sau khi đại hội thông qua thực hiện được ngay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thống nhất nhận thức về yêu cầu cao bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và trách nhiệm của lực lượng An ninh chính trị nội bộ toàn quốc trong giai đoạn hiện nay.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.