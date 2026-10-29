Văn hóa doanh nghiệp quan trọng hơn chúng ta tưởng

Văn hóa doanh nghiệp không chỉ góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh. Nó còn giúp đồng nghiệp gắn bó với nhau hơn và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Văn hóa doanh nghiệp giúp nâng cao tính kết nối giữa đồng nghiệp. Ảnh minh họa: C.F.

Cửa hàng bán giày và quần áo trực tuyến Zappos, vốn được tạp chí Fortune thường xuyên bình chọn là một trong những “Công ty tốt nhất để làm việc”, luôn thuê những người phù hợp với các giá trị cốt lõi của công ty:

- Khiến khách hàng thấy WOW (niềm vui sướng thích thú) thông qua dịch vụ.

- Đón nhận và thúc đẩy sự thay đổi.

- Tạo ra niềm vui và một chút kỳ quái.

- Phiêu lưu, sáng tạo và cởi mở.

- Không ngừng học tập và phát triển.

- Xây dựng mối quan hệ cởi mở và trung thực với truyền thông.

- Xây dựng một đội ngũ tích cực và tinh thần gia đình.

- Làm nhiều hơn với ít hơn.

- Đam mê và quyết tâm.

- Khiêm nhường.

CEO Tony Hsieh của Zappos cũng muốn có những người vị tha làm việc cho công ty. “Rất nhiều ứng viên của chúng tôi đến từ các vùng ngoài thành phố và chúng tôi sẽ đón họ từ sân bay bằng xe đưa đón của Zappos, cho họ tham quan một chuyến và sau đó họ sẽ dành phần còn lại trong ngày để tham gia phỏng vấn”, Hsieh kể với một phóng viên.

“Vào cuối ngày phỏng vấn, người tuyển dụng sẽ gặp tài xế đưa đón những ứng viên này và hỏi họ đã đối xử với anh ấy như thế nào. Cho dù các buổi phỏng vấn có hiệu quả đến mức nào, nhưng nếu tài xế của chúng tôi không được đối xử tốt thì chúng tôi cũng không thuê ứng viên đó”.

Tất cả các nhân viên mới, bất kể kỹ năng và kinh nghiệm như thế nào, đều sẽ làm việc tại tổng đài chăm sóc khách hàng trong một tháng, một trải nghiệm giúp họ đắm mình vào văn hóa của công ty. Sau tuần đào tạo đầu tiên, công ty đề xuất trả một khoản tiền 3.000 USD để các nhân viên mới rời khỏi công ty. Bởi nếu họ không phù hợp, Zappos thà để họ ra đi còn hơn. Nếu lấy tiền, họ sẽ không thể quay lại. Gần 100% nhân viên mới đã từ chối lời đề nghị này.

Văn hóa cũng được thiết lập trong cách công nhận và thăng tiến dành cho nhân viên. Bạn thưởng và thăng chức cho ai cũng như bạn thưởng cho họ vì điều gì sẽ gửi đi một thông điệp rất quan trọng đến mọi người trong tổ chức về cách hành xử đúng đắn. Việc lựa chọn người nào để trao quyền chính thức cho họ quản lý mọi người trong tổ chức là một trong những lựa chọn lãnh đạo cơ bản nhất.

Điều tương tự cũng đúng đối với những người mà bạn khiển trách, phê bình, chế tài, loại bỏ và sa thải. Nếu CEO của United sa thải các tiếp viên hàng không và phi công trên chuyến bay 3411 thay vì khen ngợi họ, thì ông ấy sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng “chúng tôi không đối xử với bất kỳ khách hàng nào theo cách này”.

Tại Zappos, nhân viên mới được bồi dưỡng văn hóa kỹ lưỡng thông qua hình thức hòa nhập giao lưu (gặp gỡ nhiều nhân viên khác nhau, làm việc ở tổng đài chăm sóc khách hàng,...). Hòa nhập giao lưu là quá trình mà ở đó một cá nhân dần hợp nhất các giá trị, khả năng, hành vi đáng mong đợi và kiến thức xã hội cần thiết để đảm nhiệm vai trò một thành viên của tổ chức.

Các khía cạnh chủ chốt của quá trình hòa nhập giao lưu sẽ đảm bảo nhân viên tiếp thu được kiến thức văn hóa và gắn bó mật thiết với nhau.

Tại LinkedIn, trong cuộc họp cách tuần do CEO của chúng tôi chủ trì, nhân viên mới có một cơ hội để bộc lộ điều gì đó mà họ không viết trong hồ sơ LinkedIn, một biệt tài hoặc một kỹ năng đặc biệt. Mọi người được mời thể hiện khía cạnh mang tính cá nhân nhiều hơn của mình trước các đồng nghiệp. Điều này có lợi cho công đoạn phá vỡ sự ngại ngùng vào ban đầu.