Văn Hậu tình cảm bên vợ

Giữa ồn ào trên mạng xã hội, Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên bà xã Doãn Hải My, khi cô xuất hiện cùng anh trong buổi ký hợp đồng gia hạn với CLB Công an Hà Nội.

Trên trang cá nhân chiều 16/4, Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt ảnh ghi lại lễ ký kết hợp đồng mới với Câu lạc bộ Công An Hà Nội vào sáng cùng ngày. Trong một khung hình, anh cùng bà xã Hải My sánh đôi ngọt ngào.

Doãn Hải My tháp tùng chồng đến buổi ký kết, cô mặc chiếc váy dài sáng màu, phối cùng phụ kiện đơn giản theo phong cách thanh lịch vốn theo đuổi. Trong khi đó, hậu vệ sinh năm 1999 diện vest chỉn chu.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng WAG Hà Nội xuất hiện công khai bên Văn Hậu sau những ồn ào trên mạng xã hội. Cách đây ít ngày, Văn Hậu bị "réo tên" trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khi một số tin nhắn được cho là anh gửi đến một cô gái được lan truyền. Dù thông tin chưa được xác thực, loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn vẫn thu hút sự quan tâm lớn, trở thành chủ đề bàn tán.

Cặp đôi kết hôn được gần 3 năm nay.

Tuy nhiên, cả Văn Hậu và Hải My đều lựa chọn im lặng, không lên tiếng. Cả hai cũng khóa phần bình luận công khai trên trang cá nhân từ tối 12/4.

Trong trận đấu diễn ra chiều cùng ngày, Hải My cũng có mặt tại khán đài để cổ vũ chồng trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và PVF-CAND thuộc vòng 18 V.League.

Với sự có mặt của Hải My ở sự kiện mới nhất, nhiều người cho rằng mối quan hệ của cặp đôi vẫn bền chặt.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My là một trong những cặp cầu thủ - WAG nổi tiếng và nhận sự quan tâm lớn nhất nhì làng bóng đá Việt. Sau thời gian hẹn hò, cả hai kết hôn vào cuối năm 2023 bằng hôn lễ hoành tráng, quy tụ nhiều tên tuổi trong lĩnh vực thể thao, giải trí.

Hiện, cặp đôi có một con trai đầu lòng, đặt biệt danh là Lúa. Thời gian qua, hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc thường được cặp vợ chồng chia sẻ trên trang cá nhân, nhận nhiều bình luận ngưỡng mộ.