Vấn đề của Gyökeres ở Arsenal

Tân binh Viktor Gyökeres không thể hiện được nhiều trong trận ra mắt sân Emirates.

Arsenal tiếp tục chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải bằng thất bại 2-3 trước Villarreal vào rạng sáng 7/8. Christian Norgaard và Martin Odegaard ghi bàn cho "Pháo thủ", tuy nhiên đại diện La Liga vẫn giành chiến thắng chung cuộc và sau đó thắng luôn trong loạt luân lưu.

Tâm điểm trận đấu nằm ở lần đầu đá chính của Viktor Gyökeres trong màu áo Arsenal. Tân binh trị giá 64 triệu bảng được kỳ vọng sẽ giải bài toán hàng công cho HLV Mikel Arteta sau khi bùng nổ trong màu áo Sporting CP. Tuy nhiên, màn thể hiện của tiền đạo người Thụy Điển lại gây thất vọng.

Trong 63 phút có mặt trên sân, Gyökeres chỉ chạm bóng 14 lần, thực hiện 7 đường chuyền (chính xác 4), để mất bóng 3 lần và tung ra một cú dứt điểm duy nhất trúng khung thành. Phong độ mờ nhạt này khiến anh phải rời sân nhường chỗ cho đội trưởng Odegaard.

Dù vậy, truyền thông Anh cho rằng vấn đề không hoàn toàn nằm ở Gyökeres. Nhiều tờ báo lớn đồng loạt nhận định rằng tiền đạo này đã có những pha di chuyển không bóng đầy tiềm năng, nhưng không được các đồng đội chuyền bóng kịp thời. Evening Standard chấm anh 6 điểm và nhận xét: “Cần thêm thời gian để tìm được tiếng nói chung với các đồng đội, khi nhiều lần anh di chuyển thông minh nhưng không nhận được bóng".

Trong khi đó, The Express chỉ ra rằng Gyökeres bị đối phương áp sát dễ dàng, thậm chí còn phạm lỗi vì ức chế. Tờ này cho rằng anh cũng cần chịu trách nhiệm cho màn trình diễn nhạt nhòa, dù công nhận các pha chạy chỗ là điểm sáng hiếm hoi.

The Sun thì nhận định tiền đạo người Thụy Điển vẫn chưa đạt trạng thái thể lực lý tưởng: “Một buổi tối trầm lắng trong lần đầu tiên thi đấu tại Emirates. Có vài pha xử lý tốt ở hiệp một, nhưng anh chưa bắt nhịp được với tốc độ trận đấu - điều dễ hiểu khi thiếu thời gian chuẩn bị tiền mùa giải”.

Trong khi đó, Arsenal Insider đánh giá vấn đề là sự chưa tương thích giữa Gyökeres và cách chơi hiện tại của Arsenal. “Rõ ràng đội bóng sẽ cần điều chỉnh để tận dụng tối đa khả năng chạy chỗ của Gyökeres - điều đã không được khai thác đúng mực trong trận này", trang này phân tích

Mặc dù màn ra mắt chưa như kỳ vọng, giới chuyên môn đều đồng thuận rằng Gyökeres cần thêm thời gian để thích nghi. Vấn đề không nằm ở chất lượng cá nhân, mà ở sự kết nối giữa anh và phần còn lại của đội hình - điều mà HLV Arteta chắc chắn sẽ phải lưu tâm trước khi mùa giải Premier League khởi tranh.