Valencia rơi tự do

Một vòng đấu thảm họa đẩy Valencia trở lại cuộc chiến sinh tồn, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá.

HLV Carlos Corberan đối mặt thách thức lớn cùng Valencia.

Valencia từng nghĩ họ đã thoát hiểm. Chuỗi kết quả tích cực ở giai đoạn lượt về giúp đội bóng Mestalla tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng. Nhưng chỉ trong một vòng đấu, tất cả bị xóa sạch. Thất bại trước Elche không chỉ khiến Valencia mất điểm, mà còn kéo họ trở lại thực tại khắc nghiệt của cuộc đua trụ hạng.

Khi chiến thắng không còn là thói quen

Trên sân Martinez Valero ở vòng 31 La Liga, Valencia không phải đội chơi tệ hơn. Họ kiểm soát thế trận tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng bóng đá không được quyết định bởi số cú sút. Nó được định đoạt bởi khoảnh khắc. Và Valencia đã thất bại ở chính điều đó.

Bàn thắng duy nhất của Lucas Cepeda đến ở phút 73, trong một tình huống mà hàng thủ Valencia không thể ngăn chặn. Trước đó, họ đã có đủ cơ hội để kết liễu trận đấu. Nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, cộng thêm phong độ xuất sắc của thủ môn Matías Dituro, khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

Trận thua Elche khiến Valencia lâm nguy.

Đó là thất bại mang tính bước ngoặt. Không chỉ vì điểm số, mà vì nó phơi bày vấn đề cốt lõi của Valencia: một đội bóng không đủ ổn định để kiểm soát số phận.

HLV Carlos Corberan đã phải điều chỉnh mục tiêu. Từ giấc mơ châu Âu, Valencia quay về với nhiệm vụ cơ bản nhất: trụ hạng. Phát biểu của ông sau trận đấu không phải là sự bi quan, mà là sự thừa nhận thực tế.

Valencia hiện có 35 điểm sau 31 vòng. Con số này từng mang lại cảm giác an toàn. Nhưng bóng đá không đứng yên. Chiến thắng 3-0 của Mallorca trước Rayo Vallecano thay đổi hoàn toàn cục diện. Khoảng cách giữa Valencia và nhóm xuống hạng giờ chỉ còn 3 điểm.

Điều đáng lo không nằm ở vị trí. Nó nằm ở xu hướng. Valencia đang mất dần sự ổn định. Những chiến thắng không còn đến đều đặn. Khi một đội bóng không duy trì được nhịp tích điểm, họ sẽ bị kéo xuống bởi chính đối thủ phía sau.

Cuộc đua trụ hạng mùa này không có chỗ cho sai lầm. Sevilla, Alaves hay Mallorca đều đang tích lũy điểm số theo cách riêng. Không đội nào bứt phá, nhưng cũng không đội nào buông xuôi. Trong bối cảnh đó, Valencia trở thành tập thể dễ bị tổn thương nhất.

Họ không thua vì bị áp đảo hoàn toàn. Họ thua vì không biết cách thắng.

Trận “chung kết ngược” định đoạt số phận

Lịch thi đấu phía trước đẩy Valencia vào tình thế căng thẳng. Cuộc đối đầu với Mallorca tại Son Moix không còn là một trận đấu bình thường. Nó là trận “chung kết ngược”, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả mùa giải.

HLV Carlos Corberan còn nhiều việc phải làm.

Mallorca hiện có 34 điểm, chỉ kém Valencia đúng 1 trận thắng. Một chiến thắng sẽ giúp họ vượt lên, đồng thời đẩy đối thủ trực tiếp vào thế nguy hiểm hơn. Áp lực vì thế dồn hết lên vai thầy trò Corberan.

Không chỉ là điểm số, đây còn là bài kiểm tra về bản lĩnh. Valencia cần chứng minh họ đủ sức đứng vững trong thời điểm khó khăn nhất. Nếu tiếp tục đánh rơi cơ hội như trước Elche, họ sẽ không còn quyền tự quyết.

Bên ngoài sân cỏ, sức ép đang gia tăng. Người hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn. Dù ban lãnh đạo chưa có động thái rõ ràng, tương lai của Corberan vẫn bị đặt dấu hỏi. Trong những cuộc đua sinh tồn, HLV luôn là người chịu áp lực đầu tiên.

Valencia từng là biểu tượng của bóng đá Tây Ban Nha, với những năm tháng chinh chiến ở Champions League. Nhưng hiện tại, họ vật lộn để tồn tại ở La Liga. Sự đối lập ấy càng khiến tình cảnh hiện tại trở nên nặng nề.

Bảy vòng đấu còn lại là bảy trận chung kết. Valencia không còn chỗ cho những màn trình diễn nửa vời. Họ cần điểm, cần chiến thắng, và quan trọng hơn, cần tìm lại sự ổn định đã đánh mất.

Nếu không, cú rơi tự do này sẽ không dừng lại ở một vòng đấu. Nó có thể kéo Valencia xuống nơi mà họ chưa từng nghĩ tới.