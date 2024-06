Vải thiều Việt Nam bán ở siêu thị Thái giá gần 300.000 đồng/kg

Từ năm 2017, Tập đoàn Central Retail đã giới thiệu tới người tiêu dùng Thái Lan vải thiều chính vụ Việt Nam, có thương hiệu, với đủ thông tin, logo nhãn mác.

Khách hàng Thái Lan chọn mua vải thiều Việt Nam. Ảnh: Central Retail.

Tập đoàn Central Retail - chủ sở hữu hệ thống siêu thị Go!, Big C, Tops Market - vừa tổ chức khai mạc “sự kiện quảng bá vải thiều từ Việt Nam” tại Trung tâm Thương mại CentralwOrld (Bangkok, Thái Lan). Sự kiện nhằm giới thiệu tới người tiêu dùng Thái Lan vải thiều chính vụ Việt Nam, có thương hiệu, với đủ thông tin chứng nhận GlobalGAP, tem chỉ dẫn địa lý, các logo nhãn mác…

Đại diện Central Retail cho biết năm nay, do bất lợi của thời tiết, sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 30% so với năm ngoái. Điều này khiến giá thu mua vải thiều đầu vào tăng, chi phí logistic cũng tăng. Tuy nhiên, với mục tiêu duy trì việc quảng bá trái vải Việt Nam, tạo niềm tin cho người tiêu dùng Thái Lan, Central Retail đã nỗ lực giữ giá bán không quá chênh lệch so với năm ngoái.

Cụ thể, vải thiều tại Thái Lan được bán với giá 399 bath/kg (khoảng 280.000 đồng/kg), nhưng đang khuyến mãi giảm còn 299 bath/kg (khoảng 200.000 đồng/kg). Qua đó tạo điều kiện để người tiêu dùng Thái dễ dàng mua sắm, trải nghiệm và tích cực ủng hộ vải thiều của Việt Nam, góp phần xây dựng thương hiệu cho quả vải thiều Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Ông Paul Le, Phó chủ tịch Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, cho biết: “Để có thể xuất khẩu thành công vải thiều Bắc Giang sang thị trường Thái Lan, chúng tôi đã tuyển lựa những trái vải chất lượng tốt nhất, sau đó hiệu chỉnh quy cách đóng gói, bảo quản lạnh sao cho phù hợp nhất để xuất khẩu".

Vị này cho biết thêm với cách quản lý kho lạnh và đóng gói ngày càng được cải tiến hơn, vải thiều Việt Nam sẽ sớm xuất khẩu được ra nhiều quốc gia trên thế giới.

Nếu như các năm về trước, giá thu mua vải thiều Bắc Giang bình quân chỉ dao động 30.000-55.000 đồng/kg thì năm nay, giá thua mua loại trái cây này đã tăng vọt lên mức bình quân 55.000-85.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay.

Thống kê của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tổng diện tích trồng vải năm nay trên địa bàn đạt khoảng 29.700 ha, sản lượng ước đạt 100.000 tấn. Trong đó, vải chính vụ hơn 22.100 ha với sản lượng 49.940 tấn.

Lũy kế đến ngày 13/6, sản lượng vải thiều tiêu thụ toàn tỉnh đạt gần 63.000 tấn, trong đó vải chín sớm đạt hơn 44.500 tấn, vải chính vụ đạt 18.270 tấn, đạt gần 63% kế hoạch.

Theo thống kê, đến ngày 13/6, đã có hơn 39.400 tấn vải thiều được tiêu thụ trong thị trường nội địa và đã xuất khẩu hơn 23.300 tấn sang Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, Australia..., trong đó 99% là xuất khẩu sang Trung Quốc.