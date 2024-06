Vải thiều tăng giá gấp 3, 'đỏ mắt' tìm chỗ bán tại TP.HCM

Giá bán vải đầu mùa năm nay tại TP.HCM dao động quanh mức 85.000-135.000 đồng/kg, đắt gấp 2-3 lần năm ngoái. Tuy vậy, nhiều siêu thị cho biết hiện không có hoặc đã hết hàng từ sớm.

Vải thiều được bán tại siêu thị ở TP.HCM với giá 135.000 đồng/kg. Ảnh: Diệu Thanh.

Đã đi qua 3 siêu thị khác nhau nhưng chị Trà Giang (quận 7, TP.HCM) vẫn chưa mua được vải thiều. "Giữa tháng 6 hàng năm là bắt đầu vào mùa vải, nhưng năm nay tôi không nghĩ lại khó mua đến vậy. Đi qua 3 siêu thị nhưng tôi đều nhận thông báo không có hoặc đã hết hàng từ sớm", chị Giang cho biết.

Phải đến siêu thị thứ 4 trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) vị khách hàng này mới mua được chùm vải hiếm hoi còn sót lại với giá 135.000 đồng/kg.

Không chỉ các siêu thị tại TP.HCM ghi nhận cảnh "cháy" vải thiều, các tiểu thương tại chợ truyền thống khu vực quận 1, quận 4 hay quận 7 (TP.HCM) đều lắc đầu khi có khách hỏi mua vải thiều.

Chị Ngọc Mai - tiểu thương tại chợ Tân Mỹ, quận 7 - cho biết mới nhập lô vải thiều từ giữa tuần nhưng đến chiều thứ Năm (13/6) cả sạp hoa quả chỉ còn 2 kg vải. "Quả ngọt nhưng mẫu mã hơi xấu nên bán 85.000 đồng/kg. Có nhiều khách hỏi nhưng đến nay cũng không lấy được hàng để bán tiếp", tiểu thương này chia sẻ.

Trong khi đó, chị Như Phương - tiểu thương tại chợ đầu mối Thủ Đức - cho biết đang thu mua vải Thanh Hà với giá 80.000 đồng/kg. Giá vải chính vụ mua tại vườn cũng dao động trong khoảng 60.000-65.000 đồng/kg. Giá 2 loại vải trên đã tăng gấp gần 3 lần so với cùng thời điểm năm 2023.

Tại thị trường TP.HCM, bên cạnh việc phụ thuộc nguồn cung vải thiều từ các tỉnh phía Bắc, việc giá vải thiều tăng cao năm nay cũng đến từ sản lượng thu hoạch thấp tại các địa phương trọng điểm.

Ông Nguyễn Văn Thi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết do thời tiết không thuận lợi với nền nhiệt độ cao hơn mọi năm đã ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa cây vải, dẫn đến sản lượng bị sụt giảm 50% so với năm ngoái, chỉ đạt trên dưới 100.000 tấn.

Tính đến ngày 12/6, tổng sản lượng tiêu thụ vải của tỉnh Bắc Giang đạt trên 57.600 tấn, trong đó có hơn 42.000 tấn vải chín sớm và hơn 14.00 tấn vải chính vụ; xuất khẩu được gần 22.000 tấn.

Đại diện Tập đoàn Central Retail - chủ sở hữu hệ thống siêu thị Go!, Big C, Tops Market - cho biết do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, năm nay vải thiều mất mùa, sản lượng vải dự kiến giảm một nửa so với năm trước, giá bán dự kiến tăng khoảng 40% so với cùng kỳ.

Trước đó, Central Retail đã tiến hành ký kết hợp đồng ghi nhớ tiêu thụ vải thiều chín sớm Tân Yên trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để thu hút khách và tạo thêm giá trị gia tăng cho trái vải, các siêu thị của Central Retail cũng giới thiệu thêm các món ăn, thức uống từ vải như bánh bông lan vải, trà vải đào, trà vải hạt sen…

Vụ vải năm nay, Central Retail tiếp tục xúc tiến xuất khẩu vải thiều của tỉnh Bắc Giang sang thị trường Thái Lan thông qua hệ thống bán lẻ của tập đoàn tại Thái Lan. Các siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của Central Retail sẽ tiêu thụ khoảng 300 tấn vải, đương mùa vải năm ngoái.