Vải thiều đại hạ giá tại TP.HCM

Vải thiều tươi đang đổ về TP.HCM rất nhiều, từ chợ truyền thống đến xe đẩy bán dạo, vỉa hè… với giá chỉ 20.000-25.000 đồng/kg; thậm chí có nơi chỉ rao với giá 15.000 đồng/ký.

Ngày 3/7, tại khu chợ nhỏ trên đường An Dương Vương (phường An Lạc), hầu như quầy hàng trái cây, rau củ nào cũng bày bán quả vải thiều tươi. Chị Lan (kinh doanh trái cây) cho biết giá vải thiều năm nay so với cùng kỳ năm 2024 có giá rẻ hơn phân nửa, chỉ 20.000-25.000 đồng/kg.

Vải thiều tươi giá chỉ 25.000 đồng/kg, rẻ bằng phân nửa năm ngoái.

“Vải tươi hiện nay đang vào chính vụ nên quả mọng nước và rất ngọt. Quả to, căng chín đỏ mọng, giá tuy mềm nhưng lượng khách mua không nhiều, số lượng mua mỗi lần cũng chỉ tầm khoảng 2 kg”, chị Lan nói.

Theo chị Lan, hiện nay vải thiều hạt tiêu, hay còn gọi là vải thiều Thanh Hà, Hải Dương (cũ) được khách hàng ưa chuộng nhất. Quả vải có cùi dày, hạt nhỏ, vị ngọt thơm. Ngoài ra còn có vải thiều Bắc Giang (cũ) cũng rất dồi dào nguồn cung.

Thậm chí, người bán còn đại hạ giá, chỉ 15.000 đồng/kg thu hút rất đông khách mua.

Chị Thu (ngụ đường Bà Hom, phường Phú Lâm) cho biết rất bất ngờ khi thấy người bán vải tươi rao với giá chỉ 15.000 đồng/kg. “Lúc đầu tôi tưởng hàng dạt hoặc quả đã héo, nhưng thấy người mua khá đông, mình đến lựa thử thì bất ngờ vì đều là quả vải tươi mới, chín đỏ. Ăn thử thấy cơm rất dày, hạt bé xíu. Tôi mua ngay 5 kg để cả nhà ăn tráng miệng, còn dư làm nước quả vải hoặc nấu chè”, chị Thu vui vẻ nói.

Tại chợ Bàn Cờ (phường Bàn Cờ), vải tươi được đổ đầy rổ lớn, người mua thoải mái lựa chọn. Mời khách ăn thử một quả vải căng mọng, tiểu thương chợ này cam kết “bao ăn, bao ngon” với những quả vải thiều do mình bày bán. “Hàng em nhập về đều bán hết trong ngày nên luôn đảm bảo độ tươi mới, ngon ngọt. Đặc biệt, quả vải đã được lặt bỏ cuống, khách thoải mái lựa chọn với giá chỉ 30.000 đồng/kg”, nữ tiểu thương cho hay.

Vải thiều được vận chuyển bằng máy bay, quả tươi roi rói.

Còn tại chợ Bà Hoa (phường Bảy Hiền), quả thiều đi máy bay hạt tiêu siêu ngọt có giá nhỉnh hơn đôi chút, khoảng 45.000 đồng/kg. “Vải thiều này được nhà vườn hái và vận chuyển bằng máy bay đến TP.HCM ngay trong ngày nên cuống lá đều còn rất tươi. Trước đây, vải bay có giá tới cả trăm nghìn đồng mỗi ký, nhưng nay còn chưa đến phân nửa giá nhưng cũng vắng khách mua”, chị Liên (tiểu thương hàng trái cây) nhìn nhận.

Theo đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, vải thiều đang "dội chợ" do hàng về nhiều nhưng sức tiêu thụ yếu. Vị này cho biết thời điểm hiện tại, nhiều loại trái cây cùng vào mùa nên tiêu thụ không hết. Thương nhân cũng cho biết hàng ở vùng trồng rất nhiều trong khi khả năng tiêu thụ của TP.HCM có hạn", ông Phương nói.

Đa số, vải thiểu bán tại các chợ trung tâm có giá nhỉnh hơn đôi chút nhưng cũng chỉ tầm 30.000 đồng/kg, còn tại chợ vùng ven ở TP.HCM thì đại hạ giá, chỉ 15.000-20.000 đồng/kg.

Không riêng thị trường nội địa, xuất khẩu vải thiều 4 tháng đầu năm nay cũng giảm mạnh. Theo số liệu của hải quan, kim ngạch xuất loại quả này chỉ đạt 3,5 triệu USD , giảm 26,6% so với cùng kỳ. Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc nhập tăng 25-116% trái vải Việt, nhưng 17 thị trường khác lại giảm mua, như Hà Lan giảm tới 84%, Pháp là 40%.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, thu hoạch vải năm nay muộn hơn, nguồn cung đầu vụ hạn chế, trong khi chi phí vận chuyển tăng do căng thẳng Trung Đông, đã ảnh hưởng tới xuất khẩu.

Tuy giá rẻ nhưng đều là quả tươi mới, không phải hàng dạt hay hư, héo...

Năm nay, Trung Quốc đẩy mạnh nhập vải thiều Việt Nam để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, trong khi nguồn hàng nội địa của họ có mẫu mã đẹp, đồng đều, được ưu tiên xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Do vải thiều ồ ạt về chợ khiến các nhà bán hàng phải tìm mọi cách như giảm giá, bán livestream; theo trend" (xu hướng) làm thạch hoặc chè khúc bạch từ vải thiều… để thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm.