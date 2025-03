Vai diễn ông bố trong phim giờ vàng bị phản ứng

"Cha tôi, người ở lại" bỗng trở thành chiến trường, các ông bố giành giật nhau vì Việt. Nhân vật Huấn của Minh Tiệp bị khán giả phản ứng.

Qua từng tuần, bộ phim tập trung khai thác quá khứ An, Nguyên và Việt. Từ đó, khán giả có được góc nhìn khách quan về những chuyện đã xảy ra. Dàn nhân vật mới là bố mẹ, người thân của ba anh em dần xuất hiện, xáo trộn cuộc sống bình yên trong căn nhà cấp 4.

Tâm điểm tuần này thuộc về ông Huấn (Minh Tiệp), bố ruột của Việt. Đột ngột trở về, ông Huấn quyết đấu với ông Bình (NSƯT Thái Sơn), ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) để giành con. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của NSND Công Lý trong vai ông nội Việt.

Biến cố liên tiếp ập tới

Bà Liên (Thu Quỳnh) và ông Chính đình chiến chưa được bao lâu thì sóng gió mới đã tới. Đó là An (Ngọc Huyền), cô nàng học tập sa sút khiến Thảo, bạn thân là lớp trưởng bị ảnh hưởng theo. Quá bức xúc, mẹ Thảo (Huyền Trang) tới quán cơm chay xả giận khiến ông Binh không kịp vuốt mặt.

Chứng kiến bố xấu hổ vì mình, An òa khóc nức nở nhưng sớm được Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) an ủi. Trong buổi họp gia đình, ông Bình uất ức khi người ngoài chê bai con gái không có mẹ, không được giáo dục đàng hoàng. Sau cùng, An hứa sẽ chấn chỉnh bản thân, học tập nghiêm túc để ông Bình không phiền lòng.

Tại trường, Thảo bị bắt nạt song được An, Nguyên, Việt chạy tới giải nguy. Nghe chuyện, mẹ Thảo nguôi ngoai phần nào. Nhân cơ hội này, Nguyên giao kèo với mẹ Thảo. Cụ thể, Nguyên sẽ kèm cặp An và Thảo trong việc học, đổi lại phải cho phép hai người làm bạn của nhau.

Ông Huấn trở về giành con sau nhiều năm biệt tích.

Trên đường về, Việt tình cờ chạm mặt ông Huấn, nhưng chưa rõ thân phận. Trái ngược, ông Huấn theo dõi, tiếp cận con trai sau nhiều lần gặp gỡ. Sự thật chỉ vỡ lở khi ông Chiến (Trung Ruồi) tiết lộ tên thật của bố ruột cho Việt, khiến cậu chết lặng. Đáng nói, ông Huấn không một lời xin lỗi, chỉ biện hộ và coi nhẹ việc bỏ rơi cậu năm xưa. Trong cơn giận, Việt kiên quyết từ mặt ông Huấn.

Thế nhưng, ông Huấn nhanh chóng bộc lộ bản tính là một kẻ đầu gấu, giang hồ. Ông bố tồi không chỉ đe dọa mà dùng nhiều thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn để gây áp lực. Đơn cử, ông Huấn xách 1 tỷ đồng tới thuyết phục nhưng ông Bình, ông Chính thẳng tay từ chối. Ở tập mới nhất, ông Huấn thuê nhóm người tới gây chuyện, phá quán cơm chay của ông Bình.

Dẫu chiêu trò phiền toái ra sao, 5 bố con vẫn đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn. Bối cảnh hiện tại đúng như lời An than thở: "Bố anh Việt, mẹ anh Nguyên trở về khiến cả nhà xáo trộn". Trong khi mẹ Nguyên phụ thuộc hoàn toàn vào chồng mới thì bố Việt là đối thủ thực sự đáng gờm.

Vai bố của Việt và mẹ Nguyên bị phản ứng

Dễ thấy, Cha tôi, người ở lại tuần này là câu chuyện của những người đàn ông trong gia đình. Đầu tiên, là hai ông bố Bình, Chính vừa xoay sở tìm lời giải bài toán kinh tế, vừa phải đối phó với ông Huấn, bà Liên. Với ông Huấn, gã bày mưu tính kế để ép Việt trở về sống với mình.

Ngoài ra, bộ phim còn đề cập nỗi lòng của ông nội Việt (NSND Công Lý). Từ phân cảnh ngắn ngủi, người xem biết được ông Huấn muốn dùng Việt để chiếm quyền thừa kế đất đai. Ông nội Việt biết rõ Huấn dùng mảnh đất cho việc gì, song chỉ đồng ý ký giấy khi gặp được Việt.

NSND Công Lý vào vai ông nội của Việt trong phim.

Tới đây, nhiều khán giả đồng quan điểm cho rằng "công sinh không bằng công dưỡng". Chẳng phải máu mủ, ruột rà mà hai ông bố Bình, Chính vẫn hết mực yêu thương An, Nguyên, Việt. Ngược lại, ông Huấn và bà Liên chỉ coi con cái như đồ vật, muốn giữ muốn bỏ tùy ý. Càng khó để tha thứ khi họ sẵn sàng bỏ con để theo đuổi cuộc sống xa hoa, sung túc.

"Đề nghị đạo diễn cho bố Việt với mẹ Nguyên thành một cặp","Công sinh không bằng công dưỡng đâu, 1 tỷ hay 10 tỷ cũng chỉ là giấy thôi","Thương mấy đứa trẻ quá, ông bố khốn nạn xem tức cái lồng ngực"... là một số bình luận của khán giả.

Hiện tại, khán giả đã bớt so sánh Cha tôi, người ở lại với bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà. Dẫu vậy, một số khán giả cho rằng cách xây dựng nhân vật, một số tình tiết ồn ào, drama không cần thiết. Ngoài câu chuyện gia đình, mối quan hệ giữa An, Nguyên, Việt được người xem quan tâm và mong không nảy sinh tình cảm yêu đương như bản gốc.