Va chạm xe máy trong đêm khiến 3 người thương vong ở Quảng Ninh

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Quảng Tân (tỉnh Quảng Ninh) khiến 2 người chết, một người bị thương nặng.

Ngày 26/10, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh), 19h ngày 24/10, trên địa bàn xã Quảng Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 2 nạn nhân tử vong và một người bị thương.

Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra tai nạn, môtô BKS 14T1-08xx do ông Chìu Cắm S (trú tại bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Tân) điều khiển lưu thông trên tuyến đường liên xã.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến đoạn qua bản Thanh Lâm (xã Quảng Tân), phương tiện do ông Sồi điều khiển bất ngờ xảy ra va chạm với môtô BKS 14M1 - 127.xx do anh Tằng A S (trú tại bản Siềng Lống, xã Quảng Tân) điều khiển, phía sau chở anh Chìu Sáng Sòi (trú tại bản Siềng Lống).

Cú va chạm mạnh giữa các phương tiện khiến anh Tằng A S và ông Chìu Cắm S tử vong tại chỗ. Anh Chìu Sáng S bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đầm Hà. Hai xe máy hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.