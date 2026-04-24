Va chạm xe máy trong đêm, hai người tử vong tại chỗ

Sau cú va chạm, hai người điều khiển xe máy đều tử vong tại chỗ, hiện trường xe máy hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi.

Sáng 24/4, lãnh đạo UBND xã Tam Anh (TP. Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h45 ngày 23/4, tại tuyến đường ĐH2 (thôn Đông Thạnh, xã Tam Anh), xe máy mang biển kiểm soát 92A-43120 do anh Đặng Ngọc Th. (40 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Anh) điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 92N1-62922 do anh Lê Anh H. (22 tuổi, cùng trú xã Tam Anh) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.